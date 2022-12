Taiga continue d'être reconnue pour son innovation et sa conception avancée qui bouleversent le secteur.

MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « société ») un fabricant chef de file de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui que sa motomarine OrcaMC Carbon a reçu le prix « Best of What's New » 2022 du magazine Popular Science. Popular Science a révélé son palmarès, qui présente les 100 meilleures inventions dans 10 catégories. Orca Carbon est le gagnant de la catégorie Sports et plein air.

« Chez Taiga, nous fabriquons des produits qui repoussent les limites de ce que la technologie peut accomplir. Nous sommes très heureux que Orca Carbon soit présenté parmi des inventions exceptionnelles qui influencent notre monde », a déclaré Samuel Bruneau, PDG de Taiga. « Cet honneur renforce l'esprit de Taiga, qui consiste à innover sans relâche pour connecter les amateurs d'aventure au monde du plein air avec des véhicules éco-responsables de haute technologie qui révolutionnent les sports motorisés. »

Fondée en 1872, Popular Science est l'une des marques de magazine les plus anciennes et les plus fiables d'Amérique. Depuis 1988, les rédacteurs de Popular Science ont examiné des milliers de produits à la recherche des 100 meilleures innovations - des produits et technologies révolutionnaires qui représentent des avancées significatives dans leurs catégories. Ces 10 catégories comprennent : aérospatiale, automobile, ingénierie, divertissement, gadgets, santé, habitation, soins personnels, sports et plein air, et services d'urgence et défense.

« Les prix Best of What's New sont notre façon de célébrer les innovations les plus passionnantes et les plus révolutionnaires de l'année. Ces prix soulignent les inventions révolutionnaires qui contribuent à améliorer notre vie quotidienne, notre société et notre planète », a déclaré Rob Verger, rédacteur en chef de la section Technologie de Popular Science. « De l'avenir des voyages aériens aux produits de soins de la peau révolutionnaires, et des équipements de plein air durables aux gadgets qui changent la donne, la liste de cette année est un mélange passionnant que nous sommes fiers d'appeler Best of What's New."

Taiga a été créée pour électrifier le segment des véhicules hors route, la catégorie de véhicules la plus difficile et la plus exigeante. En tant que fabricant pionnier de véhicules électriques hors route, la gamme de produits comprend des motoneiges utilitaires, de montagne et de sentier, ainsi que des modèles de motomarines. Grâce à une approche de fabrication sans compromis et à des normes de performance rigoureuses, ses groupes motopropulseurs électriques spécialisés permettent aux amateurs de plein air d'explorer consciemment sans compromettre la performance, le bruit, la fiabilité et l'efficacité. Le groupe motopropulseur ne nécessitant pratiquement aucun entretien, des paramètres de conduite personnalisables et un contrôle hyper-précis de l'accélérateur contribuent à la facilité d'utilisation et à l'accessibilité. Offrant des performances de pointe dans toutes les conditions et un système de recharge standard, Taiga est en train d'établir la norme pour les sports motorisés électriques.

Cette reconnaissance vient couronner une année de récompenses et d'accolades importantes pour l'entreprise. En mai, Taiga a été désignée comme le grand gagnant nord-américain des 2022 World Changing Ideas Awards de Fast Company. De plus, la motoneige NomadMC et la motomarine OrcaMC Carbon ont toutes deux figuré dans la liste annuelle des meilleures inventions du TIME en novembre.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques requis pour surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

À propos de Popular Science

Fondée en 1872, Popular Science est l'une des marques de magazines les plus anciennes et les plus fiables d'Amérique. Popular Science apporte depuis longtemps à ses lecteurs des innovations et des découvertes révolutionnaires, démystifie le monde et examine tout, depuis les merveilles de l'espace lointain à la vie secrète des produits de consommation courante. Popular Science rend la science et la technologie attrayantes, accessibles et inclusives afin de permettre aux lecteurs, aux auditeurs et aux téléspectateurs de rester connectés au monde qui les entoure et de s'y intéresser. Popular Science fait partie de Recurrent Ventures, une société de médias privée qui comprend des marques telles que The Drive, Futurism et Outdoor Life, ainsi que le groupe de licences responsable de la gamme de télescopes, de jouets STEM, de livres pour enfants, etc. de Popular Science.

