LAS VEGAS, le 29 déc. 2022 /CNW/ -- Davinci Motor, un fabricant chinois de motos électriques robotisées à haute performance qui connaît une croissance rapide, présentera sa moto électrique futuriste DC100 au Consumer Electronics Show (CES) 2023, l'événement technologique mondial le plus influent. Ceci marque la première fois où les produits de l'entreprise arrivent sur le marché américain.

« Nous sommes heureux d'annoncer que le CES 2023 représente notre première apparition sur le marché américain, a déclaré Rosanna Libia, directrice des affaires internationales de Davinci Motor. En tant qu'entreprise axée sur la technologie, ce salon figure en tête de liste de nos événements où nous voulons nous représenter en tant qu'entreprise de technologie aux États-Unis et partout dans le monde. Le CES 2023 est l'occasion idéale de présenter notre produit au marché américain, et nous aimerions inviter les médias et les participants à visiter notre kiosque. »

Une nouvelle ère de mobilité électrique

La tête d'affiche du kiosque de Davinci Motor au CES 2023 sera le tout nouveau produit DC100, que l'entreprise présente comme la première moto électrique conçue pour rivaliser avec les motos traditionnelles de 1 000 cm3 en matière de puissance. Ne manquant pas de plaire aux participants, la DC100 présente un design révolutionnaire, inspiré de la science-fiction, qui n'a jamais été vu auparavant sur le marché.

Pour ce qui est de l'esthétique et de la performance du véhicule à deux roues, les ingénieurs et les concepteurs ont travaillé main dans la main sans relâche pour trouver un équilibre parfait entre l'accélération, la vitesse et l'autonomie. Leurs efforts ont vraiment porté fruit, comme le démontrent les spécifications techniques de la DC100. Cette moto électrique peut passer de 0 à 60 mi/h (0 à 100 km/h) en seulement 3 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 124 mi/h (200 km/h). Dans le même temps, elle offre une autonomie de plus de 249 milles (400 km), tandis qu'une charge complète ne prend qu'une demi-heure à utiliser des bornes de recharge rapide de niveau 3 (CC).

L'apparition de Davinci Motor au CES 2023 marque une période de dynamisme continu pour l'entreprise après ses débuts européens en novembre à l'EICMA, le principal salon mondial de la moto à Milan, en Italie.

Au cours des derniers mois, les utilisateurs, les médias et les distributeurs potentiels se sont montrés très intéressés par la DC100 sur le marché américain. Le CES 2023 est conçu comme l'occasion idéale pour les utilisateurs finaux de se faire une idée du produit pour la première fois, tout en permettant aux concessionnaires et aux distributeurs potentiels des États-Unis d'y jeter un premier coup d'œil.

Le kiosque de Davinci Motor sera le 10163, situé dans le North Hall. Il présentera exclusivement le produit phare DC100 de l'entreprise, ainsi que sa technologie de pointe, sa nouvelle conception et l'expérience globale de conduite.

À propos de Davinci Motor

Fondée en 2013, Davinci Motor est une entreprise de technologique innovatrice qui s'est engagée à explorer la recherche et le développement liés aux véhicules robotisés, afin d'assurer une combinaison parfaite de performance et de facilité d'utilisation. La mission de Davinci Motor est de créer une expérience de conduite exceptionnelle et sans effort pour tous les utilisateurs, et la DC100 vous permettra d'atteindre cet objectif.

