Créée en vue de favoriser l'instinct, la T-Rex Pro d'Amazfit a réussi 15 tests de niveau militaire et peut résister à la plupart des conditions et des défis extrêmes, ce qui en fait le partenaire idéal pour le mode de vie actif des Spartans. Ses fonctions complètes de suivi de la santé et de la condition physique comprennent une foule de modes de sports de plein air populaires pour les activités aventureuses, ce qui facilite le maintien en forme et en santé et permet de sortir de sa zone de confort. Soutenant les coureurs dans leur relève des défis Spartan, les fonctionnalités des montres intelligentes comprennent également une résistance à l'eau de 10 ATM, un système de mesure de la saturation du sang en oxygène, les quatre systèmes mondiaux de navigation par satellite, un altimètre barométrique et plus de 100 modes de sports.

« La série T-Rex d'Amazfit vise à aider les gens à afficher leur attitude, à exprimer leur personnalité, à mener une vie plus active et à dépasser leurs limites vers de nouveaux extrêmes, a déclaré Bin Fan, vice-président d'Amazfit. Les utilisateurs de la série T-Rex d'Amazfit sont des amateurs actifs de plein air qui travaillent fort et qui n'arrêtent jamais d'apprendre, comme les Spartans du monde entier. Nos athlètes collectifs s'encouragent les uns les autres à exercer leur plein potentiel grâce à la camaraderie et à la compétition, et nous avons hâte de voir la montre T-Rex Pro appuyer les objectifs de bien-être de la communauté Spartan sur le parcours de course et dans la vie de tous les jours. »

Le partenariat débutera le 27 mars à la course Spartan de Las Vegas et sera souligné le 24 avril à la Spartan Sprint de 5 km à Palm Beaches présentée par Amazfit. Il se poursuivra tout au long 2021 pendant les saisons de courses Spartan aux États-Unis et dans la région EMOA. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web officiel d'Amazfit et de Spartan.

À PROPOS D'AMAZFIT

Fondée en 2015, Amazfit offre des montres et des bracelets intelligents pour l'utilisation quotidienne comme le sport extérieur, ainsi que des appareils intelligents pour les sports et la santé comme des écouteurs TWS, des tapis roulants intelligents et des balances intelligentes. À l'heure actuelle, les produits Amazfit figurent sur le marché de plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. En 2020, Amazfit détenait la plus grande part du marché des montres pour adultes en Espagne et en Indonésie.

À PROPOS DE SPARTAN

Spartan crée des expériences, des produits et du contenu transformationnels pour aider les gens, les entreprises et les équipes à repousser les limites et à dépasser ce qu'ils croient possible. La marque combine des événements mondiaux de grande envergure avec un contenu numérique dynamique et une plateforme communautaire. Comptant 250 événements organisés dans plus de 40 pays sur six continents, Spartan est la marque de sports d'endurance et de bien-être la plus importante au monde. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire, visitez le site spartan.com.

