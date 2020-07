MINNEAPOLIS, 17 juillet 2020 /CNW/ - North Pole Engineering annonce une importante mise à jour pour son capteur de tapis roulant intelligent Runn. En utilisant Runn de concert avec l'application heartbeatz connect de North Pole Engineering conçue pour la montre Apple Watch, le propriétaire de ces appareils peut désormais enregistrer les entraînements sur tapis roulant directement au moyen de sa montre.

Les personnes détenant un tapis Runn peuvent profiter de cette nouvelle fonctionnalité en actualisant le logiciel intégré de Runn à l'aide de l'application Configurez de North Pole Engineering. Une fois le logiciel Runn mis à jour, l'appareil peut communiquer avec n'importe quelle montre Apple Watch de la série 2 ou d'une version plus récente.

L'application heartbeatz connect pour montre Apple Watch mesure :

La vitesse

La distance

L'inclinaison

La cadence

Le rythme cardiaque

« La montre Apple Watch est l'un des ordinateurs vestimentaires les plus populaires pour assurer le suivi des entraînements. Il était tout naturel pour nous de permettre aux propriétaires de montre Apple Watch d'enregistrer leurs entraînements sur tapis Runn, et nous sommes ravis d'offrir au marché cette fonctionnalité », soutient Jeff Lasch, directeur principal des services liés aux produits à North Pole Engineering.

Pour voir comment Runn fonctionne avec l'application heartbeatz connect pour montre Apple Watch, consultez le https://youtu.be/_Zaa-xFxDEE.

Pour faire l'achat de Runn, rendez-vous à l'adresse https://store.npe-inc.com.

À propos de North Pole Engineering

North Pole Engineering, Inc (NPE) est une société offrant des services d'ingénierie et des produits pour l'Internet des objets (IdO). North Pole Engineering est spécialisée dans la fourniture de capteurs et de technologies habilitantes à l'usage de divers secteurs ou marchés, notamment le sport, le conditionnement physique et le bien-être. La société aide les clients à mettre en œuvre, à l'appui de leurs produits et systèmes composés de capteurs, une technologie rentable permettant le transfert efficace des données vers Internet d'où elles peuvent dynamiser les opérations, réduire les coûts et améliorer l'expérience client. Découvrez Runn, heartbeatz, CABLE, les modules GEM Bluetooth/ANT+, la passerelle IdO WASP et nos services d'ingénierie à l'adresse http://npe-inc.com.

Pour en savoir plus à propos de Runn, communiquez avec nous par courrier électronique à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 612 305-0440.

SOURCE North Pole Engineering

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ashley Mendez, téléphone : 612-305-0440, courriel : [email protected], http://npe-inc.com

Liens connexes

http://npe-inc.com