La Montagne secrète lance un nouvel album musical de Gilles Vigneault

La collection de treize chansons et poèmes du grand poète québécois, qui fêtera bientôt son 97e anniversaire, invite toute la famille à savourer au fil des saisons les couleurs de la nature. Ce perpétuel voyage de l'imaginaire, évoqué dans une langue claire et dansante, nous incite à garder la mémoire des racines et à faire confiance aux nouvelles générations.

Avec Daniel Lavoie, Judi Richards et Pierre Flynn

On y retrouve plusieurs chansons connues de Gilles Vigneault, dont Tam ti delam, Chanson démodée et Pendant que , reprises par des interprètes de haute volée estimés par le public québécois : Daniel Lavoie, Catherine Major, Alexandre Désilets, Judi Richards, Kathleen Fortin et Pierre Flynn.

S'y ajoutent des poèmes inédits suivant le rythme des saisons, récités avec éclat et enthousiasme par Gilles Vigneault lui-même, sa petite fille Marion ainsi que Jaxon McSween et Judi Richards.

Les magnifiques illustrations ont été créées par Nathalie Dion, finaliste récemment au Prix littéraire du Gouverneur général et au Prix des livres jeunesse des bibliothèques de Montréal. Et c'est au très talentueux Jean-François Groulx à qui l'on doit la réalisation et les arrangements.

« Ce projet aborde plusieurs thèmes qui sont chers à monsieur Vigneault : la valorisation de la langue française, la transmission du patrimoine culturel, la fragilité de notre planète, le respect de l'enfant et de son intelligence… C'est le 6e album de lui que nous publions et nous sommes honorés de pouvoir collaborer à nouveau. » a fait valoir Roland Stringer, directeur de La Montagne secrète.

LA COULEUR DU BEAU TEMPS ISBN 978-2-89836-089-3 / 8 CHANSONS + 5 POÈMES (DURÉE DE 29 MINUTES) / COUVERTURE RIGIDE, 40 PAGES, 23 CM X 30 CM + CODE QR / $ 22.95 CDN

À propos de Gilles Vigneault

Figure emblématique du Québec, Gilles Vigneault est né à Natashquan en 1928. Il est l'auteur de plus de 400 poèmes et 40 livres. Reconnu dans toute la francophonie, ce poète et conteur de tout premier plan a reçu par le passé les titres de Chevalier de l'Ordre national du Québec et Chevalier de la Légion d'honneur en France.

À propos de La Montagne secrète

La Montagne secrète, fondée en 2000, est née du désir de faire découvrir aux enfants la musique et ses différents styles par l'entremise des images et des mots. Elle vibre au rythme des grandes voix de la francophonie. Diane Dufresne, Francis Cabrel, Pierre Lapointe et Ariane Moffatt font notamment partie des quelques 200 interprètes qui ont participé à la production de ses albums musicaux.

