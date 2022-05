La moitié du personnel de la santé souffre d'épuisement professionnel : des infirmières courent d'un hôpital à l'autre pour souligner l'importance de préserver sa santé mentale

MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième année consécutive, le dimanche 8 mai, quatre infirmières inspirantes défileront les 50 kilomètres qui séparent neuf hôpitaux et trois CHLSD de Montréal afin de reconnaître le travail du personnel infirmier et de le sensibiliser à l'importance de préserver leur santé mentale. L'événement marquera la fin de la Semaine de la santé mentale et donnera le coup d'envoi de la Semaine nationale des soins infirmiers qui se déroulera du 9 au 15 mai 2022.

Cette année la course s'agrandit. En effet, dans la foulée du mouvement Courir d'un hôpital à l'autre, des membres du personnel infirmier de l'Estrie et de Vaudreuil-Dorion vont se joindre à la cause en courant dans leurs régions.

« Avec tout ce qu'il s'est passé dans les dernières années, le moral du personnel infirmier a été mis à rude épreuve et nous voulons rappeler à nos collègues l'importance de prendre du temps pour eux afin de maintenir une bonne santé, souligne Sarah Bachand, une des quatre coureuses de Montréal. Afin de donner du sens à ce que l'on vit, nous devons nous rappeler pourquoi nous avons choisi cette belle profession. »

« Une étude1 démontre que plus du tiers des Canadien·nes font état d'épuisement professionnel et que le personnel de la santé figure au sommet de la liste, explique Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec. En effet, le personnel infirmier affiche le double du taux de la moyenne canadienne, une situation très consternante. Je me dis toujours, quand autant de personnes souffrent, ce n'est plus un problème individuel, mais un problème de société. Qu'allons-nous faire pour remédier à cette situation, pour avoir du personnel heureux, capable de soutenir la population, tout en ayant encore l'énergie nécessaire pour vaquer à leurs occupations personnelles ? »

Mme Ouimet conclut : « Le Mouvement Santé mentale Québec salue l'initiative de ces infirmières et espère que leur geste encouragera aussi la population à choisir des stratégies afin de renforcer leur santé mentale. »

COURIR POUR LA SANTÉ MENTALE

C'est justement en voulant évacuer leur stress que Sarah Bachand, Natalia Mursa Curchi, Rosein (Gülin) Yilmaz et Mélanie Myrand ont choisi de parcourir les kilomètres qui relient l'Hôpital du Lakeshore de Pointe-Claire au sommet du Mont-Royal. Tout au long du parcours, elles en profiteront pour encourager leurs collègues infirmier·ère·s travaillant dans les hôpitaux et les centres d'hébergement de soins de longue durée. Vous avez le goût de bouger tout en célébrant l'extraordinaire travail des infirmières et infirmiers ? Vous êtes invité·es à vous joindre à elles en courant, en marchant ou à vélo, ou encore en faisant du bruit le long du parcours pour les encourager. Vous pouvez partager vos photos et vos kilomètres et les accompagner du mot-clic #bougezavecnous. Vous pouvez aussi faire un don au Mouvement Santé mentale Québec en visitant CanaDon.

1 Étude commandée par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie, et menée par Recherche en santé mentale Canada en décembre 2021.

Ces courses seront aussi l'occasion d'honorer la mémoire de Sonia Brown, une infirmière qui a mis fin à ses jours en mars 2021. La famille Brown fera partie de l'événement du 8 mai pour souligner le besoin de ressources en santé mentale.

LES TRAJETS

Montréal :

Pour cette région, les infirmières feront un trajet de 50 km et passeront par les points suivants (visitez la page Facebook pour les détails) :

8 h 00 : Hôpital général du Lakeshore (DÉPART)

9 h 35 : Hôpital de Lachine

9 h 55 : Centre d'hébergement Nazaire-Piché

10 h 40 : Hôpital de LaSalle

10 h 50 : Centre d'hébergement de LaSalle

11 h 20 : Institut universitaire en santé mentale Douglas

11 h 45 : Hôpital de Verdun

12 h 30 : Site Glen - Centre universitaire de santé McGill

11 h 35 : Centre d'hébergement Manoir de Verdun

13 h 20 : Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

13 h 30 : Hôtel Dieu de Montréal

13 h 45 : Institut-hôpital neurologique de Montréal (Le Neuro)

14 h 20 : Belvédère du Mont-Royal (ARRIVÉE)

Estrie :

Des infirmières vont courir 40 km pour rejoindre l'hôpital de Magog au CHUS Bowen pour terminer au CHUS Fleurimont à Sherbrooke (visitez la page Facebook pour les détails).

Vaudreuil-Dorion :

Des infirmières vont faire une course de 5,5 km qui prendra place au parc Jean-Béliveau (visitez la page Facebook pour les détails).

À PROPOS DU MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC

Le Mouvement Santé mentale Québec et ses groupes membres à travers le Québec sont des leaders incontournables en promotion de la santé mentale. Pour en savoir davantage, visitez mouvementsmq.ca ou suivez-nous sur les médias sociaux : Facebook (@mouvementsmq), Instagram (@mouvement_santementaleqc), Twitter (@mouvementsmq), YouTube (@MouvementSantémentaleQuébec), le Blogue du Mouvement (mouvementsmq.ca/blogue), LinkedIn (@mouvement-sante-mentale-quebec).

Afin de mieux s'outiller pour favoriser une santé mentale positive, visitez www.etrebiendanssatete.ca pour y trouver du matériel à consulter et à partager.

