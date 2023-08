La moitié des Canadiens de la génération Z se considèrent plus aptes à être leur propre patron que les générations précédentes : Sondage GoDaddy

Un nouveau sondage de GoDaddy montre que les trois quarts des Canadiens ayant fait des études postsecondaires ont créé ou envisagent de créer leur propre entreprise

TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - Alors que les Canadiens se préparent à une nouvelle rentrée scolaire, un nouveau sondage de GoDaddy met en lumière les attitudes à l'égard de la trajectoire de carrière et de l'avenir du travail chez les Canadiens âgés de 18 à 26 ans (ou « Génération Z ») ayant fait des études postsecondaires. L'enquête révèle qu'un Canadien de la génération Z sur deux (53 %) estime que sa génération est mieux équipée pour créer une entreprise que les générations précédentes, 63 % d'entre eux déclarant qu'ils pensent que la technologie facilite la création de l'entreprise. Parmi les entrepreneurs de cette génération, trois répondants sur quatre (77 %) ont leur propre entreprise ou prévoient d'en créer une.

Myriam Provost, propriétaire de l’Atelier Renouveau par Myriam (Groupe CNW/GoDaddy)

« Les jeunes Canadiens sont les innovateurs et les entrepreneurs de demain, et nous sommes inspirés par leur dynamisme et leur optimisme continus en matière d'entrepreneuriat », a déclaré Young Lee, responsable du marché canadien chez GoDaddy. « GoDaddy s'engage à fournir les outils et les ressources nécessaires pour rendre l'entrepreneuriat plus accessible que jamais, afin que les Canadiens puissent se sentir en confiance pour faire de leurs idées d'affaires une réalité. »

Pour Myriam Provost, propriétaire de l' Atelier Renouveau par Myriam et cliente de GoDaddy basée à Varennes, au Québec, la technologie a permis de réaliser son rêve de démarrer une entreprise de revalorisation et de restauration de meubles vintage. Elle a commencé à peindre et à restaurer des meubles en novembre 2021 et, en moins de deux ans, a transformé son passe-temps en une petite entreprise florissante qui met à profit ses passions pour le design et le soutien de l'environnement.

« Le lancement de mon site Web a été un tournant décisif dans mon parcours professionnel et, en tant que designer, j'avais besoin qu'il reflète mon style artistique. GoDaddy m'a facilité la tâche », a déclaré Myriam. « Aujourd'hui, j'utilise mon site Web pour présenter mes derniers travaux, et je prévois d'y ajouter du commerce électronique à l'avenir afin que les clients puissent facilement acheter ou demander des pièces personnalisées. »

Parmi les autres résultats clés du sondage GoDaddy, on peut citer :

Lorsqu'ils réfléchissent à leurs futurs choix de carrière, les jeunes Canadiens déclarent qu'un revenu sûr et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont nettement plus importants que l'autonomie ou la sécurité d'emploi : Les trois principaux facteurs à prendre en compte lors de l'évaluation des choix de carrière futurs sont la sécurité du revenu (49 %), l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (38 %) et la passion (32 %). Les jeunes répondants (18-21) sont plus enclins à déclarer que la passion est plus importante que la sécurité financière (38 %), tandis que les répondants plus âgés (22-26 ans) considèrent que la sécurité financière est plus importante (67 %).

L'argent ne parle pas. Au total, trois personnes sur quatre (76 %) sont prêtes à accepter une baisse de salaire pouvant aller jusqu'à 26 % pour faire un travail qui les passionne.

En ce qui concerne l'avenir de la technologie, les Canadiens sont plus préoccupés que tout autre marché par l'intelligence artificielle (IA), même s'ils l'utilisent à des taux beaucoup plus élevés : Près de deux Canadiens sur trois utilisent déjà des outils d'IA, ce qui les place nettement en tête des autres marchés anglophones (63 % contre 50 % ; les autres marchés étudiés sont l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis), mais plus de la moitié d'entre eux (56 %) s'inquiètent de l'impact de l'IA sur leur avenir.

Lorsqu'ils bâtissent une carrière ou une entreprise, les Canadiens de la génération Z s'engagent dans une croissance à long terme : 68 % d'entre eux comprennent qu'il faut du temps pour bâtir une entreprise et qu'il faut parfois plus d'un an avant de connaître le succès. Près de six personnes sur dix (58 %) sont prêtes à échouer et à réessayer, et 50 % déclarent qu'elles sont prêtes à subir des pertes financières à court terme pour atteindre le succès à long terme.

En ce qui concerne les obstacles à l'entrepreneuriat, le manque de ressources financières (61 %) est considéré comme le principal obstacle à la création d'une entreprise : Le manque de confiance ou la peur de l'échec arrive en deuxième position, les jeunes femmes étant plus susceptibles de déclarer que la confiance est un obstacle que les jeunes hommes (50 % des femmes contre 38 % des hommes). Parmi les autres facteurs, citons le manque de compétences ou d'expertise (37 %), le manque de temps (26 %) et le manque de soutien (22 %).

La santé mentale reste une préoccupation majeure pour les jeunes Canadiens : Dans toutes les régions étudiées ( Canada , Australie, Royaume-Uni et États-Unis), si la santé mentale s'est quelque peu améliorée en 2023, il semble que seuls les hommes l'aient ressentie. Les femmes sont presque aussi nombreuses à dire que leur santé mentale s'est dégradée qu'elle s'est améliorée.

Pour découvrir comment GoDaddy soutient les entrepreneurs de tous les jours, visitez godaddy.ca.

À propos de GoDaddy

GoDaddy aide des millions d'entrepreneurs dans le monde à créer, développer et étendre leurs activités. Les gens viennent chez GoDaddy pour donner un nom à leur idée, créer un site Web professionnel, attirer des clients, vendre leurs produits et services, et accepter les paiements en ligne et en personne. Les outils faciles à utiliser de GoDaddy aident les propriétaires de micro-entreprises à tout gérer en un seul endroit et ses guides experts sont disponibles pour fournir une assistance 24/7. Pour en savoir plus sur la compagnie, visitez www.GoDaddy.com.

À propos de l'étude GoDaddy

Méthodologie de recherche: Antenna, une agence indépendante de recherche sur la consommation, a mené, au nom de GoDaddy, une enquête en ligne auprès de n=4 232 personnes âgées entre 18 et 26 ans en Australie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. L'enquête a été menée en juillet 2023 et la collecte de données de l'enquête canadienne était nationale et les répondants ont été recrutés à l'aide d'un panel d'accès à la recherche en ligne accrédité. Les données ont été pondérées pour la représentation par rapport aux données de recensement du pays.

