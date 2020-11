La moitié de l'histoire ne suffit jamais : les menaces auxquelles sont confrontées les femmes journalistes

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - En ce 19 novembre 2020, la Commission Canadienne pour l'UNESCO, Liberté de la presse Canada et Journalists for Human Rights (JHR) vous présentent, avec beaucoup de fierté, une collection unique d'articles rédigés par des femmes journalistes provenant de divers pays.

Les trois organisations ont invité trois grandes journalistes, Nisreen Anabli, de la Syrie, Sandra Bashengezi, de la République démocratique du Congo, et Karyn Pugliese, de la Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn, en Ontario, à écrire sur les défis qu'elles vivent en tant que journalistes et sur les façons dont la communauté internationale peut travailler avec elles pour les atténuer. La collection est présentée dans un article de Rachel Pulfer, directrice générale de JHR.

« La sécurité des femmes journalistes est une préoccupation de tous les instants pour la Commission canadienne pour l'UNESCO. Même si la sécurité des hommes journalistes est aussi menacée, les femmes sont ciblées dans des proportions démesurées. Les menaces peuvent prendre la forme de discrimination et de harcèlement sexuel au travail, de violence en ligne, et même de violence sexuelle », explique le secrétaire général de la Commission, Sébastien Goupil. « Ces menaces peuvent réduire certaines voix au silence, ce qui nuit à la liberté d'expression et perpétue des inégalités. Une presse libre et représentative, qui fait place aux voix des femmes journalistes, est essentielle pour l'avenir de la démocratie et pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. »

« Liberté de la presse Canada s'efforce de souligner l'importance de médias robustes et indépendants, au pays comme ailleurs. Cela dit, la liberté de la presse est un concept vide de sens si on ne laisse pas les femmes - et toutes les personnes marginalisées - participer pleinement et avoir accès aux médias pour faire entendre leur voix », ajoute le président de Liberté de la presse Canada, Shawn McCarthy. « Nous savons, grâce à notre expérience, mais aussi grâce à des études réalisées dans le secteur, que les femmes journalistes subissent plus de harcèlement en ligne et de menaces personnelles que leurs collègues masculins. Nous devons tous travailler fort pour les protéger. »

« JHR vise à sensibiliser le monde entier aux droits de la personne. Pour ce faire, nous formons des journalistes, qui couvrent les nouvelles sur ce sujet de façon éthique et objective », indique Rachel Pulfer, directrice générale de JHR. « Quand on ne donne pas la priorité aux récits, aux voix et aux droits des femmes et des filles, on ne voit qu'un côté de la médaille - on n'entend que la moitié de l'humanité. À JHR, nous sommes très fiers de travailler avec la Commission canadienne pour l'UNESCO et Liberté de la presse Canada sur cette collection d'articles qui rétablit l'équilibre en donnant à des femmes courageuses et inspirantes la plateforme qu'elles méritent. »

Les articles seront coproduits par la Commission canadienne pour l'UNESCO et Liberté de la presse Canada, deux organisations situées à Ottawa, ainsi que par JHR, dont le siège est à Toronto. Ces organisations ont permis à ces femmes de présenter des perspectives et des constats sur le thème des défis que vivent les femmes journalistes. Pour en savoir plus et télécharger la collection d'articles : www.jhr.ca/publications www.ccunesco.ca ou https://worldpressfreedomcanada.ca/fr/.

À propos de l'organisation Journalists for Human Rights

Journalists for Human Rights (JHR) forme des journalistes à travers le monde pour couvrir des questions relatives aux droits de la personne de façon éthique et objective. En 17 ans, l'organisation JHR, basée au Canada, a travaillé en collaboration avec plus de 16,000 journalistes dans plus de 29 pays, affectant la vie d'environ 65 millions de personnes. JHR gère actuellement des programmes sectoriels en République Démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au Mali, et au Moyen-Orient. L'organisation travaille également sur des projets avec des communautés autochtones au Canada. Pour toutes informations additionnelles concernant l'organisation, veuillez visiter le site www.jhr.ca .

