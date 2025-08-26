LA MODE D'ICI INSPIRE LA RELÈVE D'ICI - Faire carrière en mode : Le savoir-faire et le parcours d'entrepreneurs séduisent une nouvelle génération

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Du 22 au 30 septembre prochains, la Grappe métropolitaine de mode et Détail Québec invitent la relève étudiante des écoles de mode ainsi que le grand public à une série de conférences exclusives avec des leaders de l'industrie de la mode. Dans le cadre de la Semaine Mode de Montréal 2025, les Rendez-vous de l'industrie célèbrent le talent et la créativité de petits et grands joueurs qui façonnent la mode d'aujourd'hui.

Les Rendez-vous de l'industrie 2025, dont certains seront animés par la journaliste mode Lolitta Dandoy, permettront aux curieux et curieuses de découvrir des entreprises de mode qui innovent dans un secteur dynamique et vibrant :

Trolet, Jules Trolet, PDG et cofondateur ainsi que Sigale Atelier, Habone Salah, fondatrice, lundi 22 septembre, Collège LaSalle

ORAKI, Cynthia Savard , présidente, mardi 23 septembre, Collège Laflèche

, présidente, mardi 23 septembre, Collège Laflèche Cirque du Soleil, Tania Camiré, assistante conceptrice costume, mercredi 24 septembre au CÉGEP Marie-Victorin

Maguire Shoes, Myriam Belzile-Maguire , présidente et designer, jeudi 25 septembre, École supérieure de mode UQÀM

, présidente et designer, jeudi 25 septembre, École supérieure de mode UQÀM Marigold, Marilyne Baril , designer et fondatrice, lundi 29 septembre, École des métiers spécialisés de Laval

, designer et fondatrice, lundi 29 septembre, École des métiers spécialisés de Oscar Mendoza, Oscar Mendoza , designer et Ksenya Silina , couturière pour la marque, mardi 30 septembre, École des métiers des Faubourgs-de-Montréal

« Cette troisième édition mettra une fois de plus en avant des entreprises innovantes qui se distinguent par leur créativité et leur succès. La proximité et la générosité des échanges promettent d'inspirer la relève dans le secteur de la mode. Les interactions sont inégalées, toujours riches et marquantes, favorisant un véritable partage d'expérience. » Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec

SSENSE, La Vie en Rose, Groupe ALDO, Martino Footwear, Off The Hook, Poches & Fils, NEMRAC, Mikael D, LAMBERT, RAVI Design, La Maison SIMONS et Frank & Oak ont pris part aux anciennes éditions.

« La Grappe mmode agit comme facilitateur entre les écoles, les étudiants et les entreprises de mode. Avec les Rendez-vous de l'industrie, chacun y gagne : les formations deviennent plus alignées sur les besoins du marché, les employeurs trouvent de nouveaux talents, et les étudiants découvrent des carrières concrètes auprès de professionnels inspirants. » Mathieu St-Arnaud Lavoie, directeur général de la Grappe mmode

À travers cette initiative, la Grappe mmode et Détail Québec réaffirment leur volonté de sensibiliser les futurs citoyens à l'importance d'acheter local et de valoriser les créateurs et marques d'ici. La Semaine Mode de Montréal 2025, propulsée par la Grappe mmode, est l'occasion idéale de découvrir des marques porteuses d'identité, de sens et d'avenir. Soyons fiers de dire : « Je porte québécois » !

Pour plus de détails sur l'horaire des conférences, visitez : https://www.semainemodemtl.com/evenements/mmode-la-grappe-metropolitaine-de-la-mode

À propos de la Grappe métropolitaine de la mode

Créée en mai 2015, mmode, la Grappe métropolitaine de mode, a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme la principale plateforme d'échange et de collaboration de l'écosystème, totalisant 77 505 emplois et 6 597 entreprises.

À propos de Détail Québec

Détail Québec est le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. Organisme sans but lucratif, il travaille avec toutes les entreprises du commerce de détail, et ce, partout au Québec. Ce qui lui tient à cœur, c'est le développement des compétences des employés pour augmenter la compétitivité et la rentabilité des entreprises.

