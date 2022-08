La mission des Chevaliers de Colomb du Québec…

SAINT-HYACINTHE, QC, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Les Chevaliers de Colomb sont un organisme de bienfaisance apolitique qui œuvre au sein de la communauté Québécoise depuis plus de 125 ans. Toujours prêts à intervenir auprès des plus démunis de la société, ils sont reconnaissants de l'appui financier dont ils peuvent bénéficier de la part de certains collaborateurs qui leur permettent ainsi de mettre sur pied des projets qui viennent en aide aux citoyens les plus vulnérables.

Et que dire du travail exceptionnel des femmes qui prennent part, entre autres, aux activités du comité féminin de l'organisme. Elles ont su, au fil des ans, organiser des collectes de fonds qui ont permis d'amasser des sommes considérables permettant d'appuyer des organismes, tels Parkinson Québec, la Société pulmonaire du Québec, la Fédération québécoise de l'autisme et bien d'autres, dans leurs interventions sur le terrain. Fières de leur engagement, elles récidivent cette année en appuyant cette fois-ci l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).

Qui sont les Chevaliers de Colomb du Québec? Quelle est leur mission?

De plus, Les Chevaliers de Colomb du Québec tiennent à préciser que, quel que soit le sujet à débattre, il y aura toujours matière à des échanges, à de l'argumentation, mais que le tout doit se faire dans le respect des personnes concernées. Et c'est dans cette optique, qu'ils reconnaissent qu'il n'en revient qu'à la femme, et à personne d'autre, de prendre les décisions qu'elle jugera les plus appropriées pour son avenir.

