La mise à niveau de GWM Coffee Intelligence 2.0 offre des expériences intelligentes plus conviviales

L'architecture électronique et électrique ainsi que le châssis intelligent à commande électrique sont au cœur de cette mise à niveau. Les architectures améliorées proposent des fonctionnalités intelligentes plus avancées. Le châssis intelligent à commande électrique a été modernisé afin de répondre aux exigences de la conduite automatique de niveau 4 et plus.

Grâce à l'amélioration susmentionnée, le véhicule peut offrir une assistance en croisière dans le domaine de la vitesse maximale, une assistance pour la congestion routière, un stationnement entièrement automatique avec démarrage par bouton unique et d'autres fonctionnalités de conduite intelligente. En ce qui concerne la fonction de stationnement automatique à bouton unique, lorsque l'utilisateur rencontre un espace de stationnement étroit, il peut lancer la fonctionnalité de stationnement automatique à bouton unique, pour que le véhicule puisse planifier son itinéraire, effectuer automatiquement les opérations de direction, de changement de vitesse, de freinage, d'accélération/décélération, ainsi que d'autres opérations. Cette fonctionnalité peut particulièrement aider les utilisateurs à résoudre divers problèmes de stationnement, comme le fait de reculer dans l'espace de stationnement.

La plateforme Coffee Intelligence 2.0 a également lancé le premier système de poste de pilotage Coffee Intelligence - le système d'exploitation GC. En optimisant les fonctionnalités telles que l'assistant de reconnaissance vocale basé sur l'intelligence artificielle, le contrôle à distance du véhicule et la mise à niveau à distance basée sur le nuage, le système peut réaliser une interaction personne-machine avant, pendant et après la conduite. L'ajustement de la température de climatisation, l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant et d'autres fonctionnalités peuvent être effectués à travers des commandes vocales. Pendant la navigation, les utilisateurs peuvent également contrôler la carte et définir les points de route en utilisant des commandes vocales, permettant ainsi de réduire les opérations manuelles inutiles et d'améliorer la sécurité routière.

Étonnamment, le système d'exploitation GC peut fournir aux utilisateurs plus de 40 services intelligents basés sur des scénarios, comme le contact social intelligent, l'entretien intelligent de la voiture, la vie numérique et la connectivité véhicule-maison.

Grâce au nouveau service de connectivité entre la voiture et la maison, les utilisateurs peuvent contrôler en temps réel les appareils intelligents à l'intérieur de leur maison, comme les climatiseurs, les purificateurs d'air et les robots balayeurs à travers des assistants vocaux ou des écrans de commande centraux. En rentrant du bureau en conduisant, les utilisateurs peuvent régler la température du climatiseur et du purificateur d'air de leur maison au moyen de commandes vocales, pour qu'ils puissent profiter d'une atmosphère chaude à leur retour. Ce service intelligent offre aux utilisateurs une vie beaucoup plus pratique.

Le HAVAL H6S, qui a été présenté au 24e salon automobile de Chengdu le 29 août, était équipé du système d'exploitation GC. Il a stimulé les attentes des utilisateurs grâce à ses avantages intelligents.

La plateforme améliorée Coffee Intelligence 2.0 nous montre la force technique de GWM à l'ère de la concurrence basée sur l'intelligence. Ce qui mérite également d'être attendu, c'est que cette technologie pourrait être appliquée à un grand nombre de nouveaux modèles de véhicules, ce qui apportera des expériences plus scientifiques, technologiques et humanisées à tous les utilisateurs du monde entier.

