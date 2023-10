MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - La place qu'occupent les petites entreprises dans notre économie n'est pas négligeable. Elles représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada. Voilà pourquoi il est si important de soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises au pays, et tout particulièrement les femmes en entrepreneuriat. En effet, économie inclusive est synonyme d'économie prospère.

La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a donné aujourd'hui le coup d'envoi à l'édition 2023 de la Semaine de la PME en annonçant l'octroi d'une somme de 2,7 millions de dollars à l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) pour qu'elle aide les entrepreneures à démarrer leur entreprise et à mettre en œuvre leurs plans de croissance.

Ce financement, qui est alloué au titre du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), viendra appuyer le projet FAIR·E de l'ÉEQ, qui propose trois programmes d'apprentissage transformationnels :

Faire le saut : se lancer en affaires - pour celles qui ont une idée ou un projet, mais qui ne savent pas par où commencer;

Faire des gains : devenir rentable - pour celles qui éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés et qui cherchent à augmenter leurs profits et à élargir leur clientèle;

Faire croître : de la stratégie à l'action - pour celles qui éprouvent des difficultés à faire croître leur entreprise et qui souhaitent passer de la stratégie à l'action.

Les programmes desserviront jusqu'à 1 800 femmes dans six provinces : le Québec, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Fonds pour l'écosystème de la SFE appuie des projets qui contribuent à remédier aux lacunes de l'écosystème entrepreneurial en ce qui a trait aux services offerts aux femmes et qui offrent aux entrepreneures le soutien dont elles ont besoin. Depuis son lancement en 2018, le Fonds a aidé plus de 10 000 femmes à démarrer leur entreprise et plus de 12 000 autres à faire croître la leur.

Ces initiatives se situent dans le prolongement des investissements sans précédent réalisés par le gouvernement depuis 2015 pour soutenir les femmes. Il a, entre autres, légiféré en matière d'équité salariale, bonifié l'allocation canadienne pour enfants, octroyé un financement spécial aux entrepreneures durant la pandémie, conclu des ententes pour que les provinces et les territoires fournissent des services de garde d'enfants à 10 $ par jour, et engagé plus de 530 millions de dollars pour le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

La ministre Valdez en a aussi profité pour souligner les mesures que prend le gouvernement du Canada à l'appui des petites entreprises qui doivent maintenant faire face aux défis actuels que sont les taux d'intérêt élevés et l'inflation. Grâce notamment à la conclusion d'ententes avec les principales compagnies émettrices de cartes de crédit pour réduire les frais de transaction et au nouveau report de la date limite de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le gouvernement veille à ce que les petites entreprises d'un océan à l'autre puissent s'adapter et prospérer.

« Je suis heureuse de donner le coup d'envoi à la Semaine de la PME de 2023 en annonçant, de concert avec l'École des entrepreneurs du Québec, un soutien si pertinent pour les femmes en entrepreneuriat. Ce sont de bonnes nouvelles pour près de 2 000 entreprises canadiennes de propriété féminine, et il s'agit d'une autre mesure concrète que prend notre gouvernement pour éliminer les obstacles qui se dressent devant les femmes au moment de démarrer leur entreprise. Quand on favorise l'inclusion au sein de l'économie, on favorise également la prospérité en plus de la création de bons emplois pour les citoyens de la classe moyenne partout au pays. J'invite les Canadiens à m'emboîter le pas, cette semaine et dans les semaines à venir, en soutenant les entreprises locales et en soulignant leurs précieuses contributions à l'économie et au sein de nos communautés. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« L'annone d'aujourd'hui démontre bien l'engagement indéfectible de notre gouvernement à promouvoir la pleine et égale participation des femmes dans notre économie. Ce soutien financier permettra aux femmes entrepreneures de Saint-Léonard-Saint-Michel de s'outiller de manière adéquate pour pouvoir démarrer et faire croître leurs entreprises. »

- La députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, Patricia Lattanzio

« Depuis plusieurs années, l'École s'investit à transférer son savoir-faire à des organisations de développement économique locales. Nous croyons que chaque territoire comporte des réalités distinctes et que le travail d'accompagnement et de développement de l'entrepreneuriat est un travail de terrain. C'est avec cette envie de servir le mieux possible les entrepreneurs de tous types que nous allions nos forces avec celles de nos partenaires de développement économique à l'échelle nationale et internationale. Nous agissons ensemble comme agents transformateurs pour les entrepreneurs afin de les rendre plus confiants, compétents et résilients dans un monde en constant changement. Le soutien financier du gouvernement du Canada est un élément clé dans le développement et la réussite d'un projet de cette envergure. »

- Le directeur général de l'École des entrepreneurs du Québec, Michel Fortin

