MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Une économie plus inclusive, c'est une économie plus forte. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures concrètes pour soutenir les femmes entrepreneures d'un océan à l'autre et ainsi bâtir une économie avantageuse pour toute la population canadienne.

La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a annoncé aujourd'hui le lancement du projet Maïa de Croissance inclusive, en compagnie de la présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ), Ruth Vachon.

La mise en œuvre de ce projet a été rendue possible grâce à un financement de 3,7 millions de dollars du gouvernement du Canada, effectué par l'entremise du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Le RFAQ administrera le projet, de concert avec EY, la Banque de développement du Canada, les Organisations d'entreprises de femmes du Canada et de nombreux autres organismes ayant comme mission de soutenir les femmes entrepreneures partout au pays.

Le projet Maïa vise principalement à accroître la diversité au sein des chaînes d'approvisionnement pour aider les femmes entrepreneures du Canada à décrocher des contrats auprès d'acheteurs importants. Pour y arriver, le RFAQ sensibilisera les grandes entreprises aux avantages que procure la diversification au sein de leurs chaînes d'approvisionnement et offrira une formation aux femmes entrepreneures sur la façon de participer à ces dernières.

L'appui offert aux femmes entrepreneures inclura :

des efforts de sensibilisation auprès de 5 000 femmes entrepreneures d'un peu partout au pays sur l'importance de l'accès à de nouveaux marchés;

de la formation et des services de soutien offerts à 750 femmes entrepreneures, y compris 200 femmes issues de la diversité, pour intégrer avec succès les chaînes d'approvisionnement;

des mesures pour faciliter la certification des entreprises détenues par des femmes avec le concours d'organismes comme le Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council et le Inclusive Workplace and Supply Council of Canada .

La SFE s'inscrit dans la série d'investissements sans précédent que le gouvernement a effectués depuis 2015 pour soutenir les femmes. Il a, entre autres, légiféré en matière d'équité salariale, bonifié l'allocation canadienne pour enfants, octroyé un financement spécial aux entrepreneures durant la pandémie, conclu des ententes pour que les provinces et territoires fournissent des services de garde à 10 $ par jour, engagé plus de 530 millions de dollars pour le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et présenté un projet de loi pour la mise en œuvre de la première phase d'un régime national d'assurance médicaments qui offrira un accès universel à des moyens gratuits de contraception.

Citations

« Les changements positifs qui découlent du projet Maïa de Croissance inclusive toucheront toutes les régions du pays puisqu'ils aideront des femmes entrepreneures de divers horizons à se faire connaître des grandes entreprises. Nos partenaires, dont le Réseau des Femmes d'affaires du Québec fait partie, nous aident à augmenter l'apport déjà immense des femmes à notre économie et à aplanir les obstacles qui se dressent toujours devant elles. Soutenir les femmes, ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est un choix intelligent pour l'économie du pays. Je suis fière des investissements essentiels effectués au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat par notre gouvernement. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Nous sommes très fières de ce projet qui réunit des forces économiques de tout le pays pour faciliter l'inclusion des femmes au sein des chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises. C'est un programme qui permet non seulement d'accélérer l'acquisition et le perfectionnement des compétences des entrepreneures, mais aussi de favoriser l'innovation et la compétitivité des grandes entreprises. À terme, nous aurons également contribué à transformer notre économie et notre société pour les rendre plus justes et plus inclusives. Bref, tout le monde y gagne! »

- La présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec, Ruth Vachon

Faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) dispose d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars. Elle englobe : le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat , qui finance des organismes partenaires pour qu'ils puissent offrir des prêts pouvant aller jusqu'à 50 000 $ à des femmes propriétaires d'entreprise et à des entrepreneures ; l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque , qui vise à instaurer un environnement de capital de risque plus inclusif au profit des femmes canadiennes; le Fonds pour l'écosystème de la SFE , qui aide à renforcer la capacité de l'écosystème de l'entrepreneuriat et à fournir aux femmes entrepreneures les ressources dont elles ont besoin pour démarrer ou faire croître une entreprise.

Le gouvernement investit aussi pour éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les femmes entrepreneures issues de divers horizons ou appartenant à des groupes intersectionnels , notamment par l'entremise de programmes comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et le programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+.

