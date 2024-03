MEMBERTOU, NS, le 8 mars 2024 /CNW/ - Favoriser l'autodétermination économique des Autochtones fait partie intégrante de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les entrepreneurs du pays et à renouveler sa relation avec les peuples autochtones. Il se doit donc d'offrir un soutien aux dizaines de milliers d'entrepreneurs et de petites entreprises autochtones qui travaillent à créer des emplois et des débouchés au sein des communautés d'un océan à l'autre.

La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, en compagnie du secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, Jaime Battiste, et du secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, Mike Kelloway, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de 2,5 millions de dollars pour renforcer le Programme pour les femmes entrepreneures autochtones et créer un programme d'entrepreneuriat pour les jeunes autochtones.

La bonification du Programme pour les femmes entrepreneures autochtones, menée en partenariat avec l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), contribuera à éliminer davantage les obstacles au démarrage et à la croissance d'entreprises appartenant à des femmes autochtones. Cet investissement aidera jusqu'à 2 400 femmes autochtones à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour la prospérité de leur entreprise.

Le programme d'entrepreneuriat pour les jeunes autochtones améliorera les occasions de perfectionnement du leadership pour les jeunes entrepreneurs autochtones et contribuera à la mise au point de ressources conçues en fonction de leurs besoins.

D'un océan à l'autre, le Canada compte plus de 50 000 entreprises appartenant à des Autochtones, et la contribution annuelle de celles-ci à son produit intérieur brut se chiffre en milliards de dollars. Soutenir les entrepreneurs autochtones n'est pas seulement une bonne stratégie, c'est l'évidence même, et les investissements annoncés aujourd'hui aideront un plus grand nombre de femmes et de jeunes autochtones à réussir.

« Une économie plus inclusive, c'est une économie plus forte. Notre gouvernement en est conscient, et c'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que les entrepreneurs autochtones aient une juste chance de réussir au moment de lancer et de faire croître leur entreprise. Cet investissement dans l'entrepreneuriat autochtone est une bonne nouvelle parce qu'il s'agit d'une autre étape que franchit notre gouvernement pour collaborer avec les communautés et les organisations autochtones, comme l'ANSAF, pour faire avancer la réconciliation économique et pour renforcer l'autonomisation des entrepreneurs autochtones audacieux du Canada. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Les femmes et les jeunes ont toujours été au cœur des communautés autochtones. Ces mesures, qui visent à soutenir leur autonomisation économique, auront des répercussions positives dans l'ensemble du pays. Intégrer les groupes en quête d'équité dans notre économie et leur donner une voix au chapitre sont le propre d'une société équitable et d'une économie concurrentielle. »|

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, Jaime Battiste

« L'investissement dans l'entrepreneuriat autochtone annoncé aujourd'hui témoigne de notre engagement continu à favoriser la réconciliation et à offrir des débouchés aux femmes et aux jeunes. Notre gouvernement est fier d'encourager des initiatives qui seront source de retombées économiques pour les peuples autochtones, les petites entreprises et les communautés du Canada. »|

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, Mike Kelloway

« Le financement annoncé aujourd'hui souligne l'importance de programmes soutenant les femmes et les jeunes en entrepreneuriat. Ces programmes jouent un rôle essentiel en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans le domaine de l'entrepreneuriat, car ils offrent à tous une chance égale de réussite. Aussi, n'oublions pas qu'il nous reste beaucoup de choses à accomplir. En effet, ces programmes ont plus que jamais besoin de soutien. Continuons de défendre ensemble les initiatives qui donnent aux femmes et aux jeunes les moyens de prendre en main leur destinée, et qui favorisent ainsi un avenir plus prospère et plus inclusif pour tous. »

- Le directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin, IAS.A

L'Association nationale des sociétés autochtones de financement ( ANSAF ) est un réseau de plus de 50 institutions financières autochtones qui veillent à stimuler la croissance économique pour tous les Autochtones du Canada .

ANSAF Voici quelques statistiques sur les entreprises et l'entrepreneuriat autochtones : Nombre d'entreprises détenues par des Autochtones au Canada : plus de 50 000; Montant de la contribution des entreprises autochtones à l'économie canadienne : 50 milliards de dollars; Nombre d'entrepreneurs qui dépendent de leurs économies personnelles pour démarrer leur entreprise : 65 %.

Au nombre des programmes et des investissements financés par le gouvernement fédéral à l'intention des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs autochtones, mentionnons les suivants : Le Fonds de croissance autochtone (anglais) : Le 14 avril 2021, l'ANSAF a lancé le Fonds de croissance autochtone, qui a bénéficié d'investissements de démarrage de la Banque de développement du Canada et du gouvernement du Canada . Ce fonds, assorti d'une enveloppe de 153 millions de dollars, améliore l'accès au capital pour les institutions financières autochtones (anglais) qui appuient les petites et moyennes entreprises autochtones aux quatre coins du pays; Le Programme d'entrepreneuriat autochtone : Ce programme fait la promotion de l'entrepreneuriat dans les communautés autochtones et vise à accroître le nombre d'entreprises rentables appartenant à des Autochtones. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a investi 42 millions de dollars afin d'élargir le Programme; Le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones : Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a proposé d'investir 2 milliards de dollars sur cinq ans, et 408,2 millions de dollars par année par la suite, pour créer et soutenir ce programme, qui met l'accent sur la formation liée à des emplois de plus grande qualité et mieux rémunérés plutôt qu'au réemploi rapide; Le Guide de la réconciliation d'affaires au Canada : Cette ressource destinée aux entreprises non autochtones fournit des conseils pour leur permettre d'établir des partenariats significatifs avec des communautés autochtones. Le Guide a été élaboré de pair avec le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) et se veut une réponse directe à l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation. Jusqu'à présent, il s'agit de la mesure la plus importante prise par le gouvernement dans ce domaine.

Le gouvernement du Canada investit également dans l'entrepreneuriat autochtone par l'entremise des programmes de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, comme le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un financement du Fonds de prêts, l'ANSAF aide les petites entreprises appartenant à des femmes autochtones à obtenir des prêts abordables de la part d'institutions financières partenaires.

investit également dans l'entrepreneuriat autochtone par l'entremise des programmes de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, comme le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un financement du Fonds de prêts, l'ANSAF aide les petites entreprises appartenant à des femmes autochtones à obtenir des prêts abordables de la part d'institutions financières partenaires. Le CCEA aide aussi à octroyer aux entreprises autochtones la subvention Développez vos activités commerciales en ligne du Programme canadien d'adoption du numérique.

