TORONTO, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Les investissements et l'accès aux capitaux sont essentiels à la croissance et au soutien des entreprises en démarrage à fort potentiel de croissance. Et c'est encore plus vrai pour les personnes entrepreneures qui sont traditionnellement sous-représentées dans le domaine du capital de risque, comme les femmes et les membres des communautés autochtones, noires et 2ELGBTQI+.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a annoncé que le gouvernement investissait une deuxième fois 25 millions de dollars dans cinq gestionnaires de fonds de capital de risque (CR) au titre du volet de la croissance inclusive de l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) renouvelée. Ces cinq nouveaux gestionnaires de fonds de CR sont :

Cette deuxième tranche de financement complète les investissements de 50 millions de dollars qui étaient prévus dans le volet de croissance inclusive de l'ICCR renouvelée. Ce volet de croissance inclusive vise à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'écosystème canadien du CR en favorisant l'accès aux capitaux pour les gestionnaires de fonds et les entrepreneurs issus de la diversité afin qu'ils puissent continuer de traduire leurs nouvelles idées en solutions entrepreneuriales novatrices pour la population canadienne, de renforcer notre économie et de créer de bons emplois.

L'ICCR renouvelée, qui représente un investissement total de 450 millions de dollars dans des fonds de CR et des fonds de fonds, devrait permettre d'injecter au moins 1,6 milliard de dollars dans le marché canadien des capitaux d'innovation, si l'on tient compte des autres investissements publics et privés qu'elle suscite. Les retombées de ces investissements sont réelles pour le gouvernement. Le budget de 2024 a aussi prévu une enveloppe additionnelle de 200 millions de dollars pour accroître l'accès des personnes entrepreneures en quête d'équité aux fonds de CR et pour investir dans les écosystèmes d'entreprises en démarrage qui sont en dehors des principaux centres métropolitains et qui sont moins bien desservis.

Chaque bénéficiaire doit rendre compte de ses progrès pour améliorer la parité des sexes et la diversité au sein de l'écosystème du CR. Ainsi, un plus grand nombre d'entreprises appartenant à des femmes et à d'autres membres des communautés sous-représentées dans le milieu de la petite et de la moyenne entreprise auront un meilleur accès aux capitaux dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion, ce qui stimulera l'économie canadienne.

Citations

« Soutenir les personnes entrepreneures issues des communautés diversifiées et sous-représentées n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est essentiel pour que l'économie canadienne puisse réaliser tout son potentiel. Cette deuxième tranche de financement au titre de l'Initiative de catalyse du capital de risque vise à aider les personnes entrepreneures et les entreprises en démarrage dirigées par des personnes issues de la diversité à surmonter les difficultés et les injustices qu'elles vivent depuis trop longtemps en raison de leur identité lorsqu'elles souhaitent avoir accès à du financement. Notre gouvernement est déterminé à donner à toutes les personnes une chance égale de s'adonner à sa passion et de présenter ses idées novatrices, peu importe son identité et son lieu d'origine. En mettant davantage de capitaux à la disposition des entreprises dirigées par des femmes ou d'autres membres de communautés sous-représentées, nous allons accélérer la venue d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'innovateurs canadiens bien représentatifs de la diversité. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

L'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) renouvelée devrait contribuer à injecter environ 1,6 milliard de dollars dans le marché canadien des capitaux d'innovation si l'on tient compte des investissements connexes du secteur privé.

Les bénéficiaires de financement annoncés aujourd'hui ont été retenus à la suite d'un processus d'évaluation rigoureux et en tenant compte des recommandations d'un comité de sélection du secteur privé. Ce comité était composé d'experts de l'industrie hautement qualifiés, ainsi que d'experts de la Banque de développement du Canada (BDC) et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

(BDC) et d'Innovation, Sciences et Développement économique . L'écosystème canadien du capital de risque (CR) a connu une croissance fulgurante au cours de la dernière décennie. Ses investissements annuels sont passés de 1,9 milliard de dollars en 2013 à 6,9 milliards de dollars en 2023, dans le cadre de 660 ententes de financement. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Canada se classe parmi les cinq premiers pays au monde en ce qui a trait à ses investissements en CR en pourcentage de son produit intérieur brut.

se classe parmi les cinq premiers pays au monde en ce qui a trait à ses investissements en CR en pourcentage de son produit intérieur brut. En plus de l'ICCR, le gouvernement du Canada a aussi instauré l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cette initiative de 15 millions de dollars vise à renforcer et à rendre plus inclusif l'environnement de CR pour les femmes entrepreneures canadiennes. Elle soutient des projets destinés à renforcer la capacité d'accès aux fonds de CR pour les femmes entrepreneures, à accroître la présence des femmes au sein de l'industrie du CR et à faire en sorte que l'industrie du CR soit plus sensible aux questions de genre et aux biais inconscients potentiels.

a aussi instauré l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cette initiative de 15 millions de dollars vise à renforcer et à rendre plus inclusif l'environnement de CR pour les femmes entrepreneures canadiennes. Elle soutient des projets destinés à renforcer la capacité d'accès aux fonds de CR pour les femmes entrepreneures, à accroître la présence des femmes au sein de l'industrie du CR et à faire en sorte que l'industrie du CR soit plus sensible aux questions de genre et aux biais inconscients potentiels. BDC, qui administre l'ICCR, est l'investisseur en CR le plus actif au Canada . Elle gère des investissements de plus de 4,2 milliards de dollars dans ce domaine et bonifie également les investissements en CR afin d'accroître la diversité dans ce secteur. Elle a lancé récemment Excelles - Fonds et lab pour les femmes, une initiative de 500 millions de dollars qui constitue la plus importante plateforme d'investissements du genre au monde.

. Elle gère des investissements de plus de 4,2 milliards de dollars dans ce domaine et bonifie également les investissements en CR afin d'accroître la diversité dans ce secteur. Elle a lancé récemment Excelles - Fonds et lab pour les femmes, une initiative de 500 millions de dollars qui constitue la plus importante plateforme d'investissements du genre au monde. En juin 2024, BDC a créé deux nouvelles plateformes de 100 millions de dollars pour soutenir les entreprises dirigées par des membres des communautés autochtones et des communautés noires. Ces plateformes sont en cours de développement et viendront s'ajouter à la plateforme Excelles pour les femmes.

