La ministre Sylvie D'Amours participe au Rassemblement des ainés innus et naskapis

UASHAT MAK MANI-UTENAM, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, est fière de prendre part, le 1er septembre prochain, au coup d'envoi du 25e Rassemblement des ainés innus et naskapis, qui a lieu jusqu'au 8 septembre, dans la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam.

La ministre, qui était de passage dans la région de la Côte-Nord, à l'occasion d'une tournée qui la mène à la rencontre des différentes communautés autochtones, s'est adressée aux gens sur place pour souligner l'importance du rôle des ainés dans la transmission de l'héritage culturel de leurs nations.

Cette activité vise notamment à valoriser le savoir traditionnel et l'expérience des ainés. Chaque année, une nation hôtesse est chargée d'organiser le rassemblement. Ainsi, pour l'occasion, 300 campements innus ont été aménagés près de la rivière Moisie, la Mishtashipu. Durant les huit jours du rassemblement, des activités sociales sont offertes aux participantes et participants issus de communautés des Premières Nations au Québec.

Par la suite, la ministre saisira également cette occasion afin de se rendre à Ekuanitshit et à Nutashkuan et ainsi, aller à la rencontre des chefs et des membres de ces communautés.

Citation :

« Les ainés des communautés autochtones représentent la sagesse et la résilience, de même que les fondements de l'identité de leurs nations. De plus, ils jouent un rôle majeur dans la transmission du savoir, des langues, du patrimoine, de l'histoire et des traditions au sein de leurs collectivités. Ils ont mon plus grand respect. Je me réjouis qu'ils puissent profiter, le temps d'une semaine, de moments d'échanges avec des membres des autres communautés, à l'occasion de ce rassemblement. Cette expérience est résolument bénéfique pour la mémoire collective des Premières Nations. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Affaires autochtones

Renseignements: Source : Lauréanne Fontaine, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 558-7701; Information : Jean Auclair, Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 643-2001, poste 4064