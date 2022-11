La ministre Sonia Bélanger souligne la Semaine nationale des personnes proches aidantes

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, qui se déroule cette année du 6 au 12 novembre, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, tient à réitérer l'apport précieux de chacune de ces personnes et l'engagement du gouvernement à mieux les soutenir.

Les parcours des personnes proches aidantes (PPA) sont multiples et leurs réalités témoignent d'une très grande diversité de contextes. Notre gouvernement reconnaît leur apport considérable à la société québécoise et l'aspect déterminant de leur engagement. Une démarche importante s'est amorcée au cours des dernières années afin de reconnaître les PPA et de les traiter avec toute la dignité qu'elles méritent.

Notons que la Semaine nationale des personnes proches aidantes coïncide avec le lancement d'une importante campagne de valorisation des personnes proches aidantes et de leur apport à la société. Cette campagne vise particulièrement à poursuivre les efforts amorcés afin d'accroître la capacité de la population à identifier les PPA de leur entourage, et ce, en fonction de leurs différentes réalités.

« Soutenir la qualité de vie, la santé et le bien-être des personnes proches aidantes est une cause qui est au cœur de mon engagement. Notre gouvernement reconnaît que le rôle des personnes proches aidantes est essentiel. C'est pourquoi une multitude d'actions se concrétisent pour leur offrir davantage de soutien au quotidien. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes sont proches aidantes, mais n'en sont pas conscientes. C'est notre devoir, comme société, de mettre en valeur leur engagement. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Au Québec, près de 1 500 000 personnes sont considérées comme personne proche aidante, ce qui représente environ 21 % de la population (Statistique Canada, 2018).

Instituée par la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes sanctionnée en octobre 2020, la Politique nationale pour les personnes proches aidantes, adoptée en avril 2021, constitue la pierre d'assise de la reconnaissance des PPA de même que l'importance de leur rôle.

sanctionnée en octobre 2020, la Politique nationale pour les personnes proches aidantes, adoptée en avril 2021, constitue la pierre d'assise de la reconnaissance des PPA de même que l'importance de leur rôle. La Loi et la Politique nationale pour les PPA jettent les bases d'une action gouvernementale concertée visant à améliorer leur qualité de vie, sans égard à l'âge, au milieu de vie ou à la nature de l'incapacité des personnes qu'elles soutiennent. De plus, elles considèrent l'ensemble des aspects de la vie des PPA et identifient les grandes orientations à mettre en œuvre afin d'assurer une réponse mieux coordonnée et adaptée à leurs besoins.

Actualisant cette politique, le Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 - Reconnaître pour mieux soutenir, rendu public en octobre 2021, comprend 61 mesures concrètes portées par 17 ministères et organismes qui permettront de soutenir la qualité de vie des PPA. Des investissements de 200,5 millions $ sont prévus sur cinq ans.

Notons que le gouvernement avait aussi fait un premier investissement de 21 millions $ en 2019-2020, suivi d'un deuxième de 19 millions $ en 2020-2021 pour la proche aidance.

Le gouvernement du Québec soutient également l'Appui (25 millions $ par année) pour, notamment, le financement de projets portés par les organismes communautaires et visant à soutenir les PPA. L'Appui offre également un soutien téléphonique aux PPA (service Info-Aidant, disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h).

Pour en savoir plus : Québec.ca/personneprocheaidante

