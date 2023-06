La ministre Sonia Bélanger souligne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, souligne aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Cette journée rappelle que la sécurité et la dignité des personnes aînées doivent être une préoccupation constante de la société québécoise et que la maltraitance, c'est tolérance zéro!

La lutte contre la maltraitance est une priorité pour le gouvernement. Lors du dernier budget, une somme supplémentaire de 18 millions $ a été ajoutée aux 50 millions $ déjà prévus pour la réalisation du troisième Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 : Reconnaître et agir ensemble. Ces 68 millions $ permettront des actions concrètes et costaudes sur plusieurs fronts : lutter contre la maltraitance, agir en prévention et promouvoir la bientraitance.

Parmi ces actions, on trouve :

de la formation pour le personnel du réseau de la santé et des services sociaux qui permet de mieux l'outiller à reconnaître une situation de maltraitance et à poser les bons gestes;

une nouvelle formation pour les membres de l'Ordre des comptables agréés au sujet de la maltraitance matérielle et financière. Elle permet de mieux outiller les professionnels sur la question afin de dénoncer et accompagner les personnes aînées touchées;

mieux faire connaître les processus de plainte dans les établissements privés, comme les RPA, par de la sensibilisation directement dans ces milieux de vie;

financer des initiatives de recherche afin de documenter la maltraitance au Québec et permettre la mise en place de bonnes actions pour y lutter à long terme.

Citation :

« La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées est une journée de mobilisation et un moment privilégié pour réitérer l'importance de demeurer vigilant afin que nos personnes aînées soient traitées avec dignité, respect et bientraitance. On ne doit jamais rester silencieux devant une situation de maltraitance. Le phénomène est de plus en plus connu et dénoncé au Québec grâce aux efforts déployés par notre gouvernement et la société québécoise. En sensibilisant plus, en dénonçant et en agissant rapidement, on met les bonnes choses en place pour que nos personnes aînées soient protégées des situations de maltraitance. J'invite les Québécois et Québécoises à porter le ruban mauve aujourd'hui afin de souligner cette journée! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

