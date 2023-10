La ministre Sonia Bélanger souligne la Journée internationale des aînés

QUÉBEC, le 1er oct. 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, souligne la Journée internationale des aînés et rappelle notre responsabilité commune pour une société inclusive qui reconnait la contribution essentielle et précieuse des personnes aînées.

Cette journée thématique, instaurée à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies en 1990, se veut un moment annuel de réflexion sur les droits des personnes aînées et les principes qui y sont rattachés soit, la bientraitance, l'indépendance, la dignité, et le choix pour les personnes aînées de pouvoir rester et vivre en sécurité de façon autonome dans sa communauté. Il s'agit également d'une superbe occasion pour célébrer les précieuses contributions des personnes aînées pour bâtir le Québec d'aujourd'hui, mais aussi pour les remercier pour tout l'apport qu'elles continuent à offrir dans leur communauté, au quotidien. Au Québec, c'est la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec qui a le mandat d'en faire la promotion, notamment grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec. Le thème de cette année, « Bien vieillir, un heureux défi ! », vise à souligner l'importance de militer pour des communautés mieux adaptées aux besoins des aînées, mais aussi plus bienveillantes à leur égard. L'objectif est de mettre de l'avant l'importance d'offrir de meilleures conditions pour un vieillissement actif en santé à toutes les personnes aînées du Québec.

Encore une fois cette année, les Tables régionales de concertation des aînés du Québec organiseront plusieurs activités, partout au Québec, pour souligner cette journée.

La ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé, Sonia Bélanger participait d'ailleurs à la troisième édition de la marche pour la Journée internationale des aînés aujourd'hui, afin de souligner cette occasion.

Citations :

« Je souhaite profiter de ce bel évènement pour célébrer les précieuses contributions des personnes aînées pour bâtir le Québec que nous connaissons aujourd'hui, mais également pour les remercier pour tout l'apport qu'elles continuent à offrir dans leur communauté, au quotidien. Je suis extrêmement fière de vous représenter. Sachez que mon objectif est de continuer à travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires pour offrir de meilleures conditions pour un vieillissement actif et en santé à toutes les personnes aînées du Québec. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Rappelons qu'en vue de soutenir la participation active des personnes aînées au sein de leur communauté et de concrétiser la vision d'une société pour tous les âges, dans un contexte de vieillissement de la population, un appel de projets dans les deux volets du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) est toujours en cours jusqu'au 13 octobre pour le 1 er volet et jusqu'au 1 er décembre pour le 2 e volet.





volet et jusqu'au 1 décembre pour le 2 volet. Précisons qu'en matière de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère que le Québec est la société la plus avancée au monde et qu'il joue un rôle de leader mondial dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour favoriser le vieillissement actif. À ce jour, plus de 1000 municipalités et MRC rejoignant 93,5 % de la population québécoise se sont engagées dans une démarche MADA.

