La ministre Sonia Bélanger annonce un financement de près de 25 millions $ - pour améliorer la qualité des soins et des services dans les milieux de vie pour aînés

QUÉBEC, le 2 mai 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce qu'un financement de 23,9 millions $ est octroyé aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour ajouter des ressources permettant de rehausser le suivi de la qualité des soins et des services offerts aux personnes hébergées dans différents milieux de vie, notamment les personnes aînées.

Cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'agir en prévention et d'implanter des initiatives locales novatrices en matière de qualité et de sécurité des soins et services dans les milieux de vie pour aînés. Elle se base sur une approche de collaboration multidisciplinaire et de collaboration avec tous les partenaires. Le financement octroyé permettra le recrutement de personnel consacré au suivi de la qualité des milieux de vie, de favoriser les interventions directes dans les milieux de vie où la qualité et la sécurité sont compromises et d'élaborer une cartographie des milieux de vie. L'ensemble de ces actions permettra une vigie proactive et facilitera les actions concertées des différents partenaires.

Les efforts de ces nouvelles ressources rejoindront ceux des différents intervenants qui œuvrent déjà à la qualité et à la sécurité des soins et des services, en plus de veiller à la protection des personnes vulnérables. Elles pourront notamment concerter leurs actions avec les coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et vulnérables.

Citation :

« Ces derniers mois, certains enjeux ont été constatés dans plusieurs milieux de vie pour aînés. Pour améliorer la situation, nous devons donner aux établissements des ressources supplémentaires afin d'intégrer les améliorations proposées. Ces investissements permettront d'avoir plus de ressources consacrées à la qualité de nos soins et services, dans tous nos établissements. Notre gouvernement est grandement engagé à mettre en place les bonnes solutions pour améliorer nos milieux de vie, que ce soit en résidence privée pour aînés ou en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Agir en prévention, c'est réellement ce qui nous permettra de changer les choses! »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Les sommes annoncées s'ajoutent à une enveloppe annuelle et récurrente de 7,1 millions $ qui est octroyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis septembre 2022, visant le recrutement de deux conseillers cadres affectés à la coordination de la qualité dans les milieux de vie dans chaque établissement régional.

Rappel des autres mesures en cours pour s'assurer de la qualité des services dans les milieux de vie :

l'accélération de la démarche d'harmonisation des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés, afin d'améliorer la qualité des soins et des services dans tous les milieux d'hébergement et d'offrir les mêmes services que ceux qu'on retrouve dans les CHSLD publics;



la présence des gestionnaires responsables dans chaque CHSLD et maison des aînés ou maison alternative pour assurer une gestion de proximité;



la présence de chargés de projet en soutien clinique afin de promouvoir et de soutenir l'implantation de bonnes pratiques en hébergement directement;



l'élaboration d'un guide national, dont la parution est prévue pour le printemps prochain, qui porte sur les rôles et responsabilités des instances concernées en matière de prévention et contrôle des infections au sein des CHSLD;



une utilisation du modèle national d'entente type d'achats de places pour tous les établissements régionaux;



une augmentation des visites d'évaluation de la qualité du milieu de vie réalisées dans l'ensemble des CHSLD privés et publics;



l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement sur la certification des résidences privées pour aînés le 15 décembre dernier, qui intègre de meilleurs mécanismes pour améliorer les soins et services;



le déploiement de 56 mesures du Plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées afin de protéger encore davantage les personnes aînées ainsi que les autres personnes majeures en situation de vulnérabilité.

