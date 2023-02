La ministre Roy annonce 41 projets pour offrir de la garde aux enfants de 4 à 12 ans durant la relâche scolaire et la période estivale

QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Afin de toujours mieux soutenir les parents-travailleurs et les parents-étudiants, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, est heureuse d'annoncer que 41 projets ont été retenus aux quatre coins du Québec à la suite de l'appel de projets lancé dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale.

Ainsi, ce sont plus de 480 000 $ qui sont accordés pour soutenir l'ensemble des organismes et des municipalités sélectionnés qui mettront en œuvre des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023.

Citation :

« Il est primordial que les parents qui travaillent et qui étudient puissent avoir recours à des solutions de garde pour leurs enfants d'âge scolaire durant la relâche et les vacances d'été. Nous remercions tous les organismes et toutes les municipalités qui ont répondu à l'appel en proposant des projets qui faciliteront, pour de nombreuses personnes, la conciliation famille-travail. Grâce à ces initiatives, les enfants pourront s'amuser et se développer en sécurité pendant que leurs parents rempliront leurs obligations professionnelles et éducatives. Cela permettra d'assurer la paix d'esprit de bien des familles, en plus d'offrir de belles occasions aux jeunes! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

Les projets de garde visent les enfants d'âge scolaire (de 4 à 12 ans), sauf les enfants ayant des incapacités, dont l'âge peut atteindre 21 ans.

Les projets retenus ont été analysés en fonction notamment de leur pertinence, de leur qualité, du réalisme des prévisions budgétaires et des retombées attendues.

L'appel de projets s'est déroulé du 12 septembre au 7 octobre 2022.

Le soutien financier maximal par projet est de 15 000 $.

