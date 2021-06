OTTAWA, ON, le 17 juin 2021 /CNW/ - Le Canada a engagé une lutte à finir contre la COVID-19. La reprise économique ne pourra atteindre sa pleine ampleur qu'avec la participation de tous les Canadiens, y compris les femmes, les Autochtones et les membres de groupes racialisés.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a souligné l'engagement du Canada à bâtir une économie plus inclusive lors d'un événement organisé par Diversio et Rosenzweig & Company. La rencontre visait à engager un dialogue international sur la diversité raciale et l'égalité des genres dans les fonctions de direction.

La ministre Ng a également souligné les investissements prévus dans le budget de 2021 pour bâtir une économie plus inclusive, y compris une somme additionnelle de 51,7 millions de dollars au titre du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, un investissement supplémentaire de 146,9 millions de dollars dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, des investissements soutenant les entrepreneurs autochtones, et plus de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans un système national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Depuis 2015, le gouvernement a consenti des investissements sans précédent en appui aux femmes et aux enfants, de la mise en place du congé parental payé à la bonification de l'allocation canadienne pour enfants. Cette dernière mesure a permis à des milliers d'enfants de sortir de la pauvreté.

La ministre Ng a mentionné le Défi 50-30 et les autres programmes lancés par le gouvernement pour abattre des obstacles et engendrer des changements au sein des équipes de haute direction et de la main-d'œuvre.

Le Défi 50-30 fournit un cadre qui vise à accélérer la mise en place des mesures déjà prises en faveur de la diversité dans bon nombre d'organisations canadiennes et à en inciter d'autres à adopter des pratiques qui renforcent l'équité. Le Défi 50-30 fixe l'objectif de la parité entre les sexes au sein des conseils d'administration, ainsi que l'atteinte d'une proportion de 30 % de membres de groupes sous-représentés. Cette initiative prend son élan, car plus de 1200 entreprises et organisations y ont adhéré jusqu'à présent.

Les participants à la table ronde ont convenu qu'une économie inclusive dépassait la sphère de la justice sociale pour constituer un investissement se traduisant par un avantage concurrentiel. La ministre Ng et les autres invités ont fait état de recherches, dont le rapport Rosenzweig, qui confirment que les entreprises dirigées par des groupes diversifiés et inclusifs sont plus productives et rentables.

« Notre gouvernement offre des mesures de soutien essentielles pour aider les entreprises à traverser la pandémie et met en place des programmes tournés vers l'avenir qui ouvriront des avenues de prospérité économique pour tous les citoyens. Nous poursuivrons nos efforts pour éviter que la pandémie efface les gains réalisés au cours des dernières années par les propriétaires d'entreprise membres de groupes sous-représentés. Il s'agit non seulement de politiques sociales, mais aussi de mesures économiques essentielles pour rebâtir en mieux. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) représente un investissement de plus de 6 milliards de dollars. Elle vise à aider les entreprises détenues par des femmes à accéder au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour démarrer leurs activités, prendre de l'expansion et atteindre de nouveaux marchés. Dans le discours du Trône de l'automne 2020, le gouvernement s'est engagé à accélérer les travaux effectués dans le cadre de la SFE, qui ont déjà aidé des femmes de tout le Canada à faire prospérer leur entreprise.

Au printemps 2020, le gouvernement du Canada a versé 15 millions de dollars supplémentaires au Fonds pour l'écosystème de la SFE, permettant aux organismes déjà bénéficiaires de fournir à des milliers de femmes entrepreneures un accès à un soutien commercial d'urgence pendant la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre d'un processus concurrentiel, le gouvernement du Canada a octroyé un montant maximal de 8,62 millions de dollars sur trois ans à l'Université Ryerson de Toronto pour établir le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Ce dernier est composé de 10 centres régionaux qui s'associent pour coordonner les activités des différentes régions.

a octroyé un montant maximal de 8,62 millions de dollars sur trois ans à l'Université Ryerson de pour établir le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Ce dernier est composé de 10 centres régionaux qui s'associent pour coordonner les activités des différentes régions. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires représente un investissement de plus de 6 milliards de dollars, incluant :

jusqu'à 53 millions de dollars au titre du Fonds pour l'écosystème national pour les organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs partout au pays. Ce fonds aidera les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs à accéder à du financement et à des capitaux, à des services de mentorat et de planification financière, et à de la formation en gestion d'entreprise. Le budget de 2021 a proposé un investissement additionnel de 51,7 millions de dollars dans ce fonds.



jusqu'à 291,3 millions de dollars en soutien, par l'entremise du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs. Le gouvernement du Canada investit 33,3 millions de dollars, et la Banque de développement du Canada (BDC), qui sera la première partenaire financière, investit 130 millions de dollars. Un soutien additionnel de 128 millions de dollars a été conjointement engagé par plusieurs institutions financières.

investit 33,3 millions de dollars, et la Banque de développement du (BDC), qui sera la première partenaire financière, investit 130 millions de dollars. Un soutien additionnel de 128 millions de dollars a été conjointement engagé par plusieurs institutions financières.

jusqu'à 6,5 millions de dollars destinés au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et aidera à cerner les occasions de croissance et les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigées par des Noirs, en partenariat avec des établissements postsecondaires.

et aidera à cerner les occasions de croissance et les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigées par des Noirs, en partenariat avec des établissements postsecondaires.

Les sommes ci-dessus incluent les coûts associés à la gestion des fonds.





Les concepts soumis pour le Fonds pour l'écosystème national et le Carrefour du savoir sont en cours d'examen.

