HALIFAX, NS, le 31 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a terminé sa tournée au Canada atlantique où elle s'était rendue pour présenter les investissements prévus dans le budget de 2023 pour soutenir les petites entreprises et renforcer le système public de soins de santé.

Le budget de 2023 vise principalement à rendre la vie plus abordable, à renforcer et à rendre plus résilient le système de soins de santé, et à investir dans l'avenir propre et durable au Canada.

Durant sa tournée, la ministre Ng s'est rendue dans plusieurs petites épiceries et entreprises du secteur de l'alimentation au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, comme Pete's Frootique & Fine Foods, pour présenter que, dans le cadre du budget de 2023, le gouvernement avait obtenu pour les petites entreprises une réduction des frais de transaction des cartes de crédit. Ces réductions devraient permettre aux petites entreprises d'économiser environ un milliard de dollars sur cinq ans.

Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit aussi un nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour 11 millions de Canadiens et de ménages qui en ont le plus besoin. Cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 $ pour les familles à faible revenu.

La ministre Ng a aussi rencontré des représentants de deux entreprises de technologie propre, ARC Clean Technology et Moltex Energy. Elle a parlé des engagements du gouvernement pour le climat et a rappelé que les investissements du budget de 2023 pour soutenir des projets d'énergie verte aideraient le Canada à maintenir sa position de chef de file dans le domaine des technologies propres. Afin de bâtir l'économie propre du Canada, le budget de 2023 propose des investissements qui auront un effet transformateur pour lutter contre les changements climatiques et créer des emplois propres et verts pour l'avenir.

La ministre a conclu sa tournée en soulignant les investissements importants en santé. Afin de renforcer le système universel de soins de santé public du Canada, le budget prévoit 198,3 milliards de dollars, dont plus de 12 milliards pour le Canada atlantique, pour réduire les retards, élargir l'accès aux services de santé familiale et s'assurer que les provinces et les territoires sont en mesure d'offrir en temps opportun les soins de santé de qualité que la population canadienne mérite et s'attend à recevoir. Le budget de 2023 instaure en outre le Régime canadien de soins dentaires pour aider jusqu'à 9 millions de Canadiens et veiller à ce que personne au pays n'ait à choisir entre sa santé dentaire et le paiement des factures mensuelles.

« Avec le budget de 2023, nous nous donnons un plan pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé publics et bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour toute la population canadienne. Les investissements qui figurent dans le budget de 2023 aideront les petites entreprises à prospérer, créeront des occasions pour les entreprises de technologie propre et feront en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aura accès à des soins dentaires. »

- La ministre du Commerce international, de la promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

