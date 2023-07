OTTAWA, ON, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC) est la principale banque nationale dédiée aux entrepreneurs canadiens. Elle aide les entreprises à obtenir du financement et leur offre des services-conseils pour qu'elle puissent croître et prospérer.

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, et ministre responsable de BDC, l'honorable Mary Ng, a annoncé la nomination de Marie-Soleil Lacoursiere et de Stéphane Therrien ainsi que la reconduction du mandat de Suzanne Trottier au sein du conseil d'administration de BDC. Le tout a pris effet le 22 juin 2023.

« Ces candidats possèdent une vaste expérience du monde des affaires dont pourra bénéficier BDC, a déclaré la ministre Ng. Leur riche expérience sera précieuse pour la poursuite des activités de BDC, qui joue un rôle de la plus grande importance en ce qui a trait notamment à la prestation de services-conseils et d'aide financière aux entrepreneurs canadiens. Le soutien apporté aux propriétaires de petites entreprises leur permet de connaître une croissance durable et inclusive à long terme, de rendre leurs activités de plus en plus carboneutres et d'adopter des technologies numériques. Ils sont ainsi plus concurrentiels aujourd'hui comme demain. »

Mme Lacoursiere est une femme d'affaires accomplie du Grand Nord qui mène une brillante carrière dans le secteur privé, particulièrement dans les secteurs des mines, des technologies de l'information et de l'énergie. C'est une entrepreneure de troisième génération avec plus de 15 années d'expérience en gestion, dont 10 au sein d'entreprises du Nord canadien. Elle est actuellement associée dans Morin's Fisheries, une entreprise de pêche commerciale innovante située en bordure du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest. Mme Lacoursiere possède une importante expérience des conseils d'administration ayant siégé à plusieurs conseils comme ceux de la Société d'investissement et de développement des Territoires du Nord-Ouest, de la NWT & Nunavut Chamber of Mines, de Dene Fur Clouds, et de Fort McPherson Tents and Canvas.

M. Therrien est un cadre chevronné possédant plus de vingt ans d'expérience dans la haute gestion. Plus récemment, il a occupé le poste de président et directeur général par intérim de la Banque Laurentienne alors qu'il y était vice-président exécutif, Services aux entreprises et aux particuliers. Il a aussi occupé d'autres postes de haute gestion au sein de l'institution à partir de 2012. Il avait auparavant fait carrière chez GE Capital pendant 20 ans, où il est devenu chef de la direction commerciale, un poste relevant de la direction générale.

Mme Trottier, qui siège au conseil d'administration de BDC depuis juin 2019, possède, elle aussi, une vaste expérience dans le domaine de la haute gestion. Elle est actuellement présidente de la société de fiducie de la Banque des Premières Nations du Canada. Elle a auparavant occupé divers postes chez Ernst & Young dont plus récemment les fonctions de vice-présidente du groupe Conseil en financement. Elle a ensuite été directrice, Développement de la capacité et intervention, au Conseil de gestion financière des Premières Nations.

Ces nominations sont le résultat d'un processus de sélection ouvert et transparent, fondé sur le mérite. La nomination de ces trois personnes expérimentées représente un atout pour la croissance et la prospérité de BDC.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Shanti Cosentino, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 343-576-4365, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]