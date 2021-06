OTTAWA, ON, le 24 juin 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Alors que tout le pays redouble d'efforts pour mener à terme la lutte contre la COVID-19, le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser une reprise forte et inclusive de l'économie et d'ainsi soutenir ceux qui ont subi et subissent toujours de façon disproportionnée les répercussions de la pandémie, notamment les femmes entrepreneures.

Hier, à l'occasion d'une table ronde organisée par Square Canada, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a discuté du soutien que continuera d'apporter le gouvernement du Canada aux femmes entrepreneures et aux propriétaires d'entreprise, alors que nous commençons à sortir de la pandémie.

Selon la ministre Ng, il est important d'apporter un soutien financier aux femmes et de promouvoir l'égalité entre les sexes, car il s'agit non seulement d'une question de politique sociale, mais aussi de politique économique. En favorisant l'égalité entre les sexes, le Canada pourrait injecter jusqu'à 150 milliards de dollars dans l'économie canadienne, et si la tendance se confirme aussi à l'échelle internationale, c'est 12 billions de dollars qui pourraient s'ajouter à l'économie mondiale.

Depuis 2015, le gouvernement a effectué des investissements sans précédent pour soutenir les femmes, notamment en intégrant l'analyse comparative entre les sexes, en légiférant sur l'équité salariale, en bonifiant l'Allocation canadienne pour enfants et, plus récemment, en proposant un investissement de 30 milliards de dollars dans le budget de 2021 pour mettre sur pied un système pancanadien de garde des jeunes enfants. Le gouvernement s'attaque aussi aux barrières systémiques auxquelles se heurtent les femmes dans le milieu des affaires. À cet effet, il s'est doté d'un programme, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) disposant d'une enveloppe de 6 milliards de dollars, qui chapeaute le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et le Fonds pour l'écosystème de la SFE. Enfin, il a proposé des investissements supplémentaires dans le budget de 2021 pour renforcer la SFE.

Lors des discussions, il a aussi été question de l'importance pour les femmes de poursuivre sur leur lancée malgré qu'elles subissent de façon disproportionnée les effets de la pandémie. La ministre Ng a indiqué qu'il s'agissait d'une priorité et qu'on en avait tenu compte lors de l'élaboration des programmes de soutien d'urgence, comme la Subvention salariale d'urgence du Canada et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, qui ont permis à de nombreuses femmes propriétaires d'entreprise de payer leurs employés et leurs factures. Elle a aussi mentionné d'autres programmes importants, comme le programme d'embauche pour la relance économique du Canada, et les nombreux investissements proposés dans le budget de 2021 qui visent à promouvoir une relance inclusive.

Citations

« Nous poursuivrons nos efforts pour que les gains réalisés par les femmes propriétaires d'entreprise au cours des dernières années ne soient pas perdus en raison de la pandémie. En effet, nous offrons du soutien essentiel aux entreprises canadiennes pour les aider à surmonter la pandémie et nous proposons des programmes tournés vers l'avenir afin d'améliorer l'accès de tous et de toutes aux occasions économiques. Il s'agit là de mesures socioéconomiques importantes qui seront indispensables lorsque viendra le temps de reconstruire en mieux. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Restez branchés

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, 613-612-0482, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

Liens connexes

