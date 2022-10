OTTAWA, ON, le 26 oct. 2022 /CNW/ -Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent commercialiser leurs innovations et leurs initiatives au Canada et dans le monde entier.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé l'octroi, prévu dans le budget de 2022, d'une enveloppe de 30 millions de dollars au Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN).

Le Réseau de santé CAN est un partenariat d'envergure nationale qui regroupe des organisations de prestation de soins de santé et des entreprises canadiennes de premier plan spécialisées dans le domaine de l'innovation en santé d'un peu partout au Canada. Le Réseau établit un espace commercial intégré où les entreprises peuvent plus facilement livrer concurrence et croître. Les entreprises ont ainsi accès :

à des sites d'acheteurs pour valider leurs technologies destinées à relever des défis qui se dressent devant les organisations de prestation de soins de santé;

à un processus d'approvisionnement novateur accéléré et évolutif qui est conforme aux lignes directrices existantes;

à un marché intégré qui leur permet de prendre rapidement de l'expansion, tant au pays qu'à l'étranger.

Il s'agit d'une plateforme incontournable pour les entrepreneurs du milieu des technologies de la santé. Ces entrepreneurs peuvent plus facilement tester leurs innovations ou avoir accès au processus d'approvisionnement du gouvernement, ce qui les aide à croître et à prospérer.

La ministre Ng a fait remarquer que le Réseau avait déjà prouvé son efficacité trois ans seulement après son lancement. Par exemple, il a favorisé la collaboration entre deux entreprises canadiennes du milieu des technologies de la santé et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Ce dernier a utilisé les plus récentes innovations de ces entreprises pour créer son portail en ligne de réservation de vaccins contre la COVID-19.

Pour soutenir l'excellent travail du Réseau de santé CAN, le budget de 2022 a prévu une enveloppe additionnelle de 30 millions de dollars pour aider les innovateurs canadiens du domaine de la santé à étendre leurs activités, à développer leurs solutions et à relever des défis en matière de santé ici même au pays. Cette somme s'ajoute aux investissements de plus de 10 millions qui étaient déjà prévus pour le Réseau de santé CAN et ses partenaires.

Ce nouvel investissement de 30 millions de dollars aidera le Réseau de santé CAN à prendre une envergure nationale en soutenant son expansion au Québec, dans les territoires et dans les communautés autochtones.

« Au cours des trois dernières années, le Réseau de santé CAN est devenu un intermédiaire entre le secteur des technologies médicales de l'avenir et les établissements qui mettent ces technologies en application. Dans le cadre du budget de 2022, nous avons prévu un investissement supplémentaire de 30 millions de dollars pour étendre le Réseau à l'échelle nationale. Nous aiderons ainsi les entreprises canadiennes à prendre de l'expansion et à étendre leurs activités partout au pays et à l'étranger, tout en continuant de mettre au premier plan les soins de santé des Canadiens. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

