La ministre Ng annonce des investissements dans l'entrepreneuriat au féminin et dans les possibilités d'exportation à Calgary

La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations a précisé de quelles façons le gouvernement fédéral aide les petites entreprises à s'établir, à se développer et à accéder à de nouveaux marchés

CALGARY, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Les petites entreprises comptent pour 98 % de toutes les entreprises canadiennes. Elles emploient huit millions de Canadiens qui travaillent très fort, d'un océan à l'autre. Ces petites entreprises forment l'assise de notre économie et sont cruciales pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Calgary pour rencontrer des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise et discuter des façons dont le gouvernement du Canada établit des conditions propices à leur réussite.

En début de journée, la ministre Ng a annoncé l'octroi d'un financement de 902 060 $ à l'organisme Calgary Economic Development (anglais) pour appuyer l'expansion de son programme d'accélérateur commercial, le Trade Accelerator Program (anglais).

Depuis mai 2018, Calgary Economic Development a offert son programme à 74 entreprises. Ces dernières ont conclu six accords ou partenariats commerciaux, créé 22 emplois à temps plein au sein de l'économie locale, et généré des revenus annuels moyens de 4,1 millions de dollars. Le nouvel investissement permettra d'offrir le programme d'accélérateur à 12 cohortes d'entreprises sur trois ans en Alberta.

La ministre Ng a ensuite annoncé un investissement de 3 237 759 $ dans les trois organismes suivants au titre du Fonds pour l'écosystème de la SFE (volet régional) :

Community Futures Central Alberta (anglais), à Red Deer ( Alberta ), mettra sur pied un programme de soutien à l'entrepreneuriat chez les femmes autochtones du Centre de l' Alberta ;

( ), mettra sur pied un programme de soutien à l'entrepreneuriat chez les femmes autochtones du Centre de l' ; Momentum Community Economic Development Society (anglais), à Calgary ( Alberta ), offrira des programmes axés sur l'entrepreneuriat à des femmes vulnérables et à des entreprises sociales dirigées par des femmes à Calgary ;

( ), offrira des programmes axés sur l'entrepreneuriat à des femmes vulnérables et à des entreprises sociales dirigées par des femmes à ; Lethbridge Economic Development Initiative Society (anglais) (Economic Development Lethbridge), à Lethbridge ( Alberta ), constituera une communauté axée sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques au profit des femmes du Sud de l' Alberta .

Au cours de sa visite, la ministre Ng a rencontré des propriétaires de petite entreprise, notamment lors de son passage à la Filipino Chamber of Commerce Alberta (anglais). La ministre a fait le point sur les nombreuses initiatives gouvernementales qui facilitent la tâche des propriétaires de petite entreprise, en précisant que le gouvernement a entre autres :

réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises - ce taux est maintenant l'un des plus faibles au monde;

obtenu des sociétés émettrices de cartes de crédit qu'elles réduisent les frais qu'elles imposent aux entreprises lors de l'utilisation de cartes de crédit par leurs clients;

lancé l'appli Entreprises Canada, qui permet de trouver rapidement les programmes et les services offerts par le gouvernement et qui transmet des notifications utiles;

donné aux entreprises accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients par le truchement d'accords commerciaux, comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA;

et l'Union européenne (AECG), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, mieux connu sous le nom de nouvel ALENA; instauré l'Incitatif à l'investissement accéléré, qui permettra aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de l'économie de déduire une plus grande part du coût de biens nouvellement acquis dans l'année où l'investissement est effectué;

pris l'engagement de déployer un accès universel aux services Internet haute vitesse au Canada ;

; investi 2 milliards de dollars pour aider à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

éliminé plus de 450 règles fédérales qui constituaient un fardeau administratif pour les entreprises.

« Notre gouvernement est du côté de la petite entreprise. Nous travaillons très fort pour réduire les formalités administratives et faciliter les démarches des personnes qui veulent se lancer en affaires ou des propriétaires de petite entreprise qui veulent faire prendre de l'expansion à leur entreprise ou accéder à de nouveaux marchés. Lorsque les petites entreprises de toutes les communautés du pays connaissent du succès, notre économie s'en porte mieux et des emplois pour la classe moyenne sont créés. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Les petites entreprises sont le cœur de notre économie et l'âme de communautés aux quatre coins de l'Alberta. Notre gouvernement a notamment réduit le taux d'imposition des petites entreprises et abattu des obstacles qui nuisaient aux affaires depuis des années. Nous redoublons d'efforts pour appuyer les propriétaires de petite entreprise et les entrepreneurs dans leurs activités de croissance. Nous les aidons notamment à se préparer à exporter afin de tirer profit des 14 accords commerciaux du Canada, qui donnent accès à 1,5 milliard de clients. »

- Le député de Calgary-Centre, Kent Hehr

