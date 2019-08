La ministre Ng annonce des investissements au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

Le gouvernement du Canada investit près de 10 millions de dollars afin d'aider les femmes entrepreneures du Canada atlantique

FREDERICTON, le 19 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à renforcer le pouvoir économique des femmes avec sa toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), une initiative assortie d'une enveloppe de 2 milliards de dollars qui vise à doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises appartenant à des femmes.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, accompagnée du député de Fredericton et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Matt DeCourcey, a souligné la réalisation d'investissements de près de 10 millions de dollars pour aider les femmes entrepreneures du Canada atlantique. Cette subvention inclut 1 796 595 $ pour des femmes entrepreneures et pour un organisme qui aide ces dernières à Fredericton et dans d'autres collectivités du Nouveau-Brunswick. Cette subvention est octroyée par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Les entreprises détenues ou dirigées par des femmes ci-dessous recevront jusqu'à 100 000 $ au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat pour les aider à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés étrangers.

SomaDetect (anglais), située à Fredericton , fera la promotion, grâce à des activités de marketing, de sa technologie de capteurs qui permettent de dépister les maladies chez les vaches;

, fera la promotion, grâce à des activités de marketing, de sa technologie de capteurs qui permettent de dépister les maladies chez les vaches; iTacit (anglais), située à Fredericton , mettra au point un programme intégré de marketing numérique en vue d'ouvrir de nouveaux marchés, d'attirer de nouveaux clients et de créer une demande pour ses produits;

, mettra au point un programme intégré de marketing numérique en vue d'ouvrir de nouveaux marchés, d'attirer de nouveaux clients et de créer une demande pour ses produits; Edmundston Truck Stop, située à Edmundston , ouvrira un deuxième commerce à Moncton ;

, ouvrira un deuxième commerce à ; South Ridge Maple Co. Ltd. (anglais), située à Knowlesville , formera un partenariat avec la Première Nation de Woodstock en vue de récolter la sève d'érable et de créer des produits acéricoles, tout en mettant au point des plans stratégiques de vente, de marketing et d'exportation;

, formera un partenariat avec la Première Nation de en vue de récolter la sève d'érable et de créer des produits acéricoles, tout en mettant au point des plans stratégiques de vente, de marketing et d'exportation; MASITEK Instruments (anglais), située à Moncton , formera un partenariat stratégique avec une organisation spécialisée dans les fournitures et les appareils d'emballage industriels en vue d'étendre ses activités d'exportation.

De plus, la ministre Ng a annoncé que le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, dont le siège se trouve à Moncton, sera un bénéficiaire du Fonds pour l'écosystème de la SFE (volet régional). Il obtiendra 1 211 595 $ pour mettre au point et mettre en œuvre un programme de soutien aux femmes entrepreneures francophones, y compris les immigrantes francophones. Le projet donnera la priorité aux femmes entrepreneures dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et offrira une gamme d'outils tout en optimisant les ressources déjà offertes par divers partenaires de l'écosystème.

La ministre Ng a également mis en valeur les 25 autres bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE et du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat de la région. Au total, le gouvernement du Canada a investi près de 10 millions de dollars pour aider les femmes entrepreneures du Canada atlantique. Grâce à divers projets, les bénéficiaires du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse font prendre de l'expansion à leur entreprise et les entrepreneures obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour lancer et développer leur entreprise et accéder à de nouveaux marchés. Une liste complète des projets soutenus se trouve en annexe.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'ajoute aux mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment afin de résoudre la question de l'équité salariale, de réduire le coût des services de garde d'enfants et de mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes en faisant en sorte qu'elles aient un meilleur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. Il s'agit d'un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la participation pleine et équitable des femmes au sein de notre économie et de notre société. Voilà pourquoi nous avons lancé la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises de propriété féminine au Canada au cours des six prochaines années. Les investissements annoncés aideront les entreprises dirigées et détenues par des femmes à Fredericton et au Nouveau-Brunswick à innover, à croître et à exporter vers de nouveaux marchés. »

- Le député de Fredericton et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Matt DeCourcey

Les faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, vise à aider les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès au financement, aux personnes de talent, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes.

Dans le budget de 2018, le Fonds pour l'écosystème de la SFE s'est vu accorder 85 millions de dollars afin d'aider des tierces parties sans but lucratif à apporter leur soutien à des femmes entrepreneures et à combler les lacunes de l'écosystème.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a alloué 20 millions de dollars au Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Un appel de propositions a eu lieu à l'automne 2018. Plus de 3 000 propositions ont été soumises, et plus de 200 projets ont obtenu un financement. Le gouvernement du Canada est heureux d'être en mesure de soutenir environ 100 projets supplémentaires en investissant une somme additionnelle de 10 millions de dollars dans le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Si l'on compte ce nouvel investissement, le gouvernement aura investi au total 30 millions de dollars dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Canada pour les aider à faire croître leur entreprise et à atteindre de nouveaux marchés.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives globales du gouvernement qui visent à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, des congés parentaux plus souples et des services de garde d'enfants plus abordables.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait mener à une hausse de 150 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

Seulement 16 % des PME au Canada appartiennent majoritairement à des femmes.

Seulement 11,2 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME appartenant majoritairement à des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor , en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

, en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation. Le financement final est assujetti à la négociation d'ententes de contribution.

Annexe : Bénéficiaires de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat au Canada atlantique

Fonds pour l'écosystème de la SFE (volet national) Nom Lieu Subvention Description du projet CBDC Restigouche Campbellton (Nouveau-

Brunswick) 2 170 000 $ Ce projet permettra de lancer une initiative pancanadienne bilingue pour augmenter le nombre d'agents de prêt qui travaillent régulièrement avec des femmes entrepreneures, grâce à l'élaboration et à la distribution d'outils Web.

Fonds pour l'écosystème de la SFE (volet régional) Nom Lieu Subvention Description du projet Conseil économique du Nouveau-Brunswick Moncton (Nouveau-

Brunswick) 1 211 595 $ Ce projet permettra de mettre au point et de mettre en œuvre un programme de soutien aux femmes entrepreneures francophones, y compris les immigrantes francophones. Newfoundland and Labrador Organization of Women Entrepreneurs St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 1 940 292 $ En partenariat avec le Centre for Women in Business (Halifax [Nouvelle-Écosse]), la PEI Business Women's Association (Charlottetown [Île-du-Prince-Édouard]), et l'initiative Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick de l'Association des CBDC du Nouveau-Brunswick (Bathurst [Nouveau-Brunswick]), ce projet permettra de créer l'Atlantic Canadian Women in Business Growth Partnership, qui se penchera sur les lacunes de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin pour divers groupes d'entreprises détenues par des femmes en vue d'aider les groupes sous-représentés à obtenir des services de mentorat. Centre for Women in Business Halifax (Nouvelle-Écosse) 2 015 600 $ Ce projet permettra de lancer un programme intitulé Greater Heights for Growth, qui cible les entreprises à forte croissance détenues par des femmes, dont le revenu annuel est supérieur à 1 million de dollars et faisant partie d'un secteur où les femmes sont sous-représentées comme les technologies océaniques, les technologies agricoles, la fabrication de pointe et les technologies de l'information.

Fonds pour les femmes en entrepreneuriat Nom Lieu Subvention Description du projet Advanced Glazings Sydney (Nouvelle-

Écosse) 50 000 $ Ce projet permettra de commercialiser Solera Wall, un produit dont la marque de commerce est nouvellement protégée. Atlantick Repellant Products Mahone Bay(Nouvelle-

Écosse) 100 000 $ Ce projet permettra d'améliorer la capacité de production et d'atteindre de nouveaux marchés pour y offrir des produits naturels qui éloignent les tiques. BioSpa (Quann) Cosmecuticals Summerside (Île-du-

Prince-Édouard) 100 000 $ Ce projet permettra d'acquérir de nouveaux appareils de transformation pour augmenter la production. Duinkerken Foods Slemon Park (Île-du-

Prince-Édouard) 90 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de prendre de l'expansion, d'augmenter sa productivité et d'accéder à des marchés d'exportation. Edmundston Truck Stop Edmundston (Nouveau-Brunswick) 100 000 $ Ce projet, mené par des Autochtones, permettra à l'entreprise d'ouvrir un deuxième commerce à Moncton. Eric C Robinson Inc. Albany (Île-du-

Prince-Édouard) 100 000 $ Ce projet permettra de diversifier et d'étendre les activités agricoles de l'entreprise par l'acquisition de silos spécialisés pour l'entreposage de céréales. Galloping Cows Port Hood (Nouvelle-

Écosse) 90 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise d'acquérir un système de codes à barres et de déterminer l'information nutritive de ses produits. iTacit Fredericton (Nouveau-Brunswick) 100 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de mettre au point un programme de marketing numérique intégré qui vise des marchés d'exportation en vue d'y augmenter la demande pour ses produits et d'y trouver de nouveaux clients. Kountry Korner Robinsons (Terre-

Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet, mené par des Autochtones, permettra d'améliorer les gammes de produits qui offrent des expériences touristiques. Made with Local Snack Foods Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 100 000 $ Ce projet permettra d'acheter une ligne d'emballage et de mettre au point une stratégie de marketing national. Maritime Biologgers Darmouth (Nouvelle-Écosse) 97 500 $ Ce projet permettra de mettre au point une unité de mesure pour les flacons de sang à des fins de contrôle de qualité du transport de ces flacons. MASITEK Instruments Moncton (Nouveau-Brunswick) 100 000 $ Ce projet permettra de former un partenariat stratégique avec une organisation spécialisée dans les fournitures et les appareils d'emballage industriels en vue d'étendre ses activités d'exportation. MGS Holdings Alberton (Île-du-Prince-Édouard) 100 000 $ Ce projet permettra d'établir une exploitation de serriculture à base d'eau et de mieux contrôler le marché des fraises précoces de première catégorie. Mrs. Dunster's Sussex (Nouveau-Brunswick) 100 000 $ Ce projet permettra d'automatiser des éléments de la ligne de production et de contourner des manques de main-d'œuvre à court terme dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick. Nain Hotel Nain (Terre-Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet permettra d'améliorer l'efficacité énergétique de l'immeuble. Oceans Ltd. St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet permettra de mettre au point un produit antimicrobien vétérinaire topique à base d'algue. Other Ocean Interactive St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet permettra de mener des activités de développement de produits et de marchés en vue d'augmenter les revenus liés à l'exportation. P & B Enterprises Port Hope Simpson (Terre-Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet permettra d'améliorer la qualité et les installations d'une entreprise de tourisme. Passive Design Solution Hubley (Nouvelle-

Écosse) 100 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de mener des activités de marketing en vue d'accéder à des marchés intérieurs et internationaux et d'augmenter son chiffre d'affaires. Peer Ledger Halifax (Nouvelle-

Écosse) 50 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de mener des activités de marketing et d'améliorer la capacité liée aux ventes et au service à la clientèle de sa technologie à chaîne de blocs. Port Rexton Brewing Company Port Rexton (Terre-Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet permettra de concevoir une nouvelle installation de production. Resilia Shediac (Nouveau-Brunswick) 75 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de prendre de l'expansion dans les marchés internationaux et d'augmenter son chiffre d'affaires et sa part du marché en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. SomaDetect Fredericton (Nouveau-Brunswick) 100 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de faire la promotion, grâce à des activités de marketing, de sa technologie de capteurs qui permettent de dépister les maladies chez les vaches. South Ridge Maple Co. Knowlesville (Nouveau-Brunswick) 100 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de former un partenariat avec la Première Nation de Woodstock en vue de récolter la sève d'érable et de créer des produits acéricoles, tout en mettant au point des plans stratégiques de vente, de marketing et d'exportation. SucSeed Social Enterprises St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet permettra la création d'un réservoir hydroponique moulé par injection, d'intégrer ses activités de fabrication à sa chaîne d'approvisionnement et de mettre en œuvre une initiative de marketing international. The Call Centre Inc. St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 100 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise de préparer une stratégie de marketing pour l'exportation et d'encadrer son effectif en vue de le préparer à une expansion. Totally Raw Natural Dog Food Halifax (Nouvelle-

Écosse) 100 000 $ Ce projet permettra à l'entreprise d'acheter de l'équipement pour augmenter la production et répondre à la demande en friandises déshydratées pour animaux de compagnie.

