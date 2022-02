OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs jouent un rôle important dans l'économie canadienne. Pourtant, ils continuent de se heurter à du racisme systémique et à bien d'autres obstacles lorsqu'ils souhaitent démarrer une entreprise ou lui faire prendre de l'expansion. Puis, la pandémie de COVID-19 n'a rien fait pour arranger les choses. Le gouvernement du Canada travaille donc à éliminer ces barrières de longue date. C'est ainsi qu'il a mis sur pied le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui est assorti d'un investissement de 265 millions de dollars visant à soutenir la réussite à long terme des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs noirs.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a souligné le Mois de l'histoire des Noirs en annonçant que de nouveaux organismes avaient été retenus pour recevoir du financement au titre du Fonds pour l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés noires. Elle était accompagnée du secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus; de la présidente-directrice générale de la Black Business and Professional Association, Nadine Spencer; de la présidente-directrice générale de la Fédération africaine canadienne de l'économie, Tiffany Callender; et de la députée de London-Ouest, Arielle Kayabaga.

La ministre Ng a annoncé que 10 organismes supplémentaires de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs recevraient de l'aide financière par l'entremise du Fonds pour l'écosystème national. C'est une somme de plus de 23 millions de dollars qui leur sera allouée au titre de ce fonds, qui contribue à renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat, au profit des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs noirs de tout le pays. Les dirigeants de ces organismes ont participé à une conversation en compagnie de la ministre pour parler du travail qu'ils font à l'appui des entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre.

The Tribe Network

The Fondation Fabienne Colas

Côte des Neiges Community Association Inc.

Audace au Féminin

Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes

Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africain

Orijin village

The Afro-Heritage Association of Sudbury

BIPOC Foundation

Canadian Imperial Advantage

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires procure déjà des avantages aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs partout au Canada. En effet, le Fonds pour l'écosystème, qui s'accompagne d'un investissement global de 100 millions de dollars, a déjà accordé une aide financière de 92 millions de dollars à 38 organismes dirigés par des Noirs. Ces organismes offrent du mentorat, des services de réseautage et de planification financière ainsi que de la formation en affaires aux entrepreneurs noirs.

Citations

« L'apport des entrepreneurs noirs à l'économie canadienne est crucial. Les organismes qui font leur entrée dans le réseau du Fonds pour l'écosystème national procurent un soutien essentiel aux entrepreneurs noirs d'un bout à l'autre du pays et veillent à la mise en place des conditions propices à leur réussite pour des années à venir. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés. Le financement du Programme est réparti comme suit :



jusqu'à 100 millions de dollars sont destinés au Fonds pour l'écosystème national, dont 50 millions de dollars proviennent du budget de 2021;



160 millions de dollars sont destinés au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs;



jusqu'à 5 millions de dollars sont destinés au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat noir au Canada et aidera à cerner les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance. Sa mise sur pied sera assurée par l'Université Carleton et la Dream Legacy Foundation.

et aidera à cerner les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance. Sa mise sur pied sera assurée par l'Université et la Dream Legacy Foundation. Les agences de développement régional du Canada administrent le Fonds pour l'écosystème national dans les diverses régions du pays et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services.

administrent le Fonds pour l'écosystème national dans les diverses régions du pays et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services. À la suite d'un engagement pris dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a aussi lancé un programme pilote d'approvisionnement invitant les entreprises détenues ou dirigées par des Canadiens noirs à soumissionner lors d'appels d'offres. L'objectif est d'offrir davantage d'occasions aux Canadiens noirs et de favoriser leur prospérité économique.

