La ministre Nathalie Roy remet la Médaille de l'Assemblée nationale à titre posthume à madame Nicole Martin

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a remis hier la Médaille de l'Assemblée nationale à titre posthume à Mme Nicole Martin, décédée le 19 février 2019. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des parents et amis de Mme Martin.

Le gouvernement du Québec tenait à souligner de façon concrète, par la remise de cette médaille, combien tout le Québec était attaché à cette grande dame de la chanson, qui a cumulé pas moins de 50 années de carrière.