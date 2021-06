La ministre Nathalie Roy annonce une aide totale de près de 10 M$ pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge

PETITE-VALLÉE, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer qu'une aide financière de 9 830 000 $ est accordée à Village en chanson de Petite-Vallée pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge, à Petite-Vallée.

Cette aide permettra à l'organisme de reconstruire le Théâtre détruit par un incendie survenu le 15 août 2017. Les travaux qui seront réalisés visent à relocaliser et à construire un nouveau théâtre qui sera adapté aux besoins de Village en chanson. Les sommes allouées lui permettront également de se doter d'un équipement professionnel qui contribuera à son positionnement à l'échelle nationale et internationale.

Rappelons que Village en chanson organise, depuis 1983, le Festival en chanson de Petite-Vallée, l'un de plus importants festivals de la chanson du Québec. En contexte sans pandémie, ce sont environ 15 000 festivaliers qui prennent part aux spectacles et aux activités se déroulant durant 10 jours. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui est devenu un incontournable dans la région.

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, Village en chanson de Petite-Vallée pourra de nouveau recevoir, dans un lieu propice à la création et à la diffusion, les artistes et le public du Festival en chanson, un événement dont le rayonnement ne cesse de progresser et de nous rendre fiers. Je suis très heureuse que, par sa contribution, notre gouvernement permette au Théâtre de la Vieille Forge de renaître et de redevenir un lieu où se réuniront les citoyens de la Gaspésie et les nombreux visiteurs qui apprécient la musique et la poésie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« "Ici, comme avant, on se forge soi-même en aidant les autres à se forger… un avenir… une carrière, une âme… une vie! Quelqu'un fut là pour nous donner l'exemple!", écrivait Gilles Vigneault dans une dédicace à la Vieille Forge, lors de son premier passage à Petite-Vallée en 1998. Le nouveau Théâtre de la Vieille Forge viendra, avec son équipement de pointe, apporter un nouveau souffle à notre coin de pays. L'accès à la vie culturelle est fondamental pour les assises et l'évolution d'une société. La pandémie a révélé les nombreuses possibilités qu'offrent les outils numériques et a mis en exergue l'importance des arts de la scène au Québec. Il y a fort à parier que cette nouvelle "maison où les chansons aiment entrer" contribuera au dynamisme de notre collectivité ainsi qu'à l'accueil de nouveaux citoyens dans notre belle région, continuant ainsi de changer des vies un spectacle à la fois. »

Alan Côté, directeur général et artistique de Village en chanson de Petite-Vallée

L'aide est allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.

