La ministre Nathalie Roy annonce une aide de près de 300 000 $ pour la relocalisation de l'atelier d'artistes Eastern Bloc

MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 299 000 $ permettant la relocalisation du lieu de production et de diffusion Eastern Bloc dans le quartier Chabanel à Montréal.

L'aide financière, allouée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, permettra le remplacement de l'équipement spécialisé, l'installation d'une nouvelle grille technique dans la galerie et l'aménagement des nouveaux espaces dans le cadre de sa relocalisation.

Fondé en 2007, Eastern Bloc est un centre de production et d'exposition en nouveaux médias qui soutient plus particulièrement l'expérimentation créatrice dans les domaines croisés de l'art, de la technologie et de la science, ainsi que toute pratique émergente numérique. Le centre appuie entre autres la communauté artistique de la relève en permettant des échanges créatifs entre artistes émergents et artistes établis. Il facilite également la participation du public, la démocratisation technologique et la mise en valeur de l'espace urbain dans des projets d'intervention publique.

Citations :

« Au fil des récentes années, le numérique a pris une place plus imposante dans la pratique de plusieurs de nos artistes. À l'avant-garde de cette tendance au Québec, Eastern Bloc offre notamment du soutien aux jeunes artistes intéressés par la création numérique. Je suis très heureuse de lui allouer une aide financière qui lui permettra d'acheter du nouveau matériel et d'aménager un nouvel atelier où les artistes pourront exprimer leur créativité. Eastern Bloc sera ainsi mieux outillé pour faire la promotion de l'expérimentation numérique et de l'utilisation des nouveaux modes de production artistique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Montréal est une ville de créativité et d'innovation, et Eastern Bloc contribue significativement à son dynamisme, particulièrement sur le plan des pratiques artistiques émergentes. Le soutien financier annoncé par ma collègue de la Culture et des Communications pour le réaménagement du centre dans le quartier Chabanel, un secteur en effervescence, est une excellente nouvelle. Cela permettra à Eastern Bloc d'accroître ses projets de production et de diffusion, qui feront rayonner notre métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

