La ministre Nathalie Roy annonce une aide de près de 12 M$ pour soutenir le milieu des arts du cirque

QUÉBEC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer qu'une aide financière de 11,8 M$ sera consacrée aux arts du cirque pour l'année 2021-2022, pour soutenir le maintien des compétences des artistes de ce secteur culturel.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui accompagnée de la présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Mme Anne-Marie Jean, et de la présidente du conseil d'administration du regroupement national des arts du cirque En Piste, Mme Marie-Claude Bouillon.

Cette aide provient du Plan de relance économique du milieu culturel dans lequel 147 M$ supplémentaires ont été injectés lors du dévoilement du budget 2021-2022, le 25 mars dernier. Elle permettra notamment au secteur circassien de soutenir les entraînements, la reprise des activités sur les marchés internationaux, la circulation des projets à l'échelle du Québec, tout en offrant un soutien accru à la recherche et à la création.

Pour une deuxième année consécutive, la mesure sera gérée par le CALQ, une société d'État qui relève de la ministre de la Culture et des Communications. Le gouvernement du Québec pose ainsi de nouveau un geste en soutien à la relance du milieu culturel, durement touché par la pandémie de COVID-19.

Citations

« Le milieu québécois du cirque a su donner à cet art un caractère distinctif qui incarne l'identité québécoise et qui fait notre fierté sur les scènes et sous les chapiteaux à travers le monde. En cette période éprouvante qui paralyse les activités de tournée des professionnels du cirque au Québec et à l'étranger, le gouvernement du Québec a tenu à leur prêter main-forte. En consacrant 11,8 M$ au secteur des arts du cirque, nous mettons en place des conditions propices à une relance dynamique qui offrira aux artistes et aux interprètes les moyens de déployer tout ce talent dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le CALQ est enthousiaste face à ce soutien attribué au cirque qui, en raison de son modèle d'affaires particulier, misant notamment sur l'exportation de spectacles, n'a pu poursuivre sa pleine croissance durant la dernière année. Cette aide nous permettra de poursuivre le travail entamé avec les artisans et artisanes des arts du cirque depuis le début de la pandémie afin de préparer la relance de leur secteur avec des initiatives aussi créatives qu'innovantes. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« En juin 2020, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonçait un soutien de 10 millions de dollars aux arts du cirque, durement touchés par la pandémie. Ce geste marquait un tournant historique puisque c'était la première fois que les enjeux distincts de notre art étaient reconnus et qu'une enveloppe financière lui était consacrée. Nous saluons aujourd'hui avec grand enthousiasme l'annonce de sommes supplémentaires allouées à la relance de notre secteur. Cette aide permettra aux artistes, aux artisans et aux organismes de notre milieu de rester en mouvement et de garder l'équilibre. »

Marie-Claude Bouillon, présidente du conseil d'administration du regroupement national des arts du cirque En Piste

Faits saillants

Le 18 juin 2020, une enveloppe de 10 M$ réservée aux arts du cirque a été annoncée par la ministre de la Culture et des Communications.

Cette enveloppe aura permis de soutenir différentes initiatives, notamment :

un accès gratuit pour les interprètes de cirque à des studios professionnels et équipés pour leur entraînement;

un soutien accru pour le travail de recherche et de création circassiennes;

un soutien spécial pour la structuration de la diffusion des arts du cirque sur le territoire québécois, par le soutien de résidences et d'activités de diffusion;

une bonification des aides accordées aux artistes et organismes de cirque dans le cadre des mesures et des programmes usuels.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310 ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388 ; Honorine Youmbissi, Directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350 ou 514 864-2928