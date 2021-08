La ministre Nathalie Roy annonce une aide de plus de 2,6 M$ sur 2 ans pour les organismes nationaux de loisir culturel

QUÉBEC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer une aide financière additionnelle de 810 000 $ sur deux ans aux neuf organismes nationaux de loisir culturel (ONLC) soutenus au fonctionnement par son ministère, afin de les soutenir dans leur mission et leur offre de services.

C'est donc une somme de 405 000 $ qui s'ajoutera à l'enveloppe de 900 000 $ consacrée annuellement aux ONLC dans le cadre du programme d'aide au fonctionnement pour les organismes de loisir culturel du ministère de la Culture et des Communications. Ainsi, plus de 1,3 M$ seront remis chaque année aux 9 organismes pour les 2 prochaines années, ce qui représente une augmentation de 45 % du financement annuel de base. Chaque organisme bénéficiera ainsi d'une somme fixe supplémentaire de 45 000 $ pour son développement numérique et la relance de ses activités, dans ce secteur durement touché par la pandémie.

Les 9 organismes qui pourront bénéficier de ce soutien accru sont : le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, le Réseau Québec Folklore, l'Alliance chorale du Québec, Arts en mouvement Québec, la Fédération québécoise du théâtre amateur, la Fédération Histoire Québec, la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et l'Association des cinémas parallèles du Québec.

En bonifiant le soutien à ces organismes, le gouvernement du Québec pose un geste fort en faveur du loisir culturel et reconnaît son rôle essentiel et dynamisant dans nos communautés.

Citations

« Le loisir culturel occupe une place importante dans l'écosystème culturel du Québec. C'est une voie privilégiée vers l'enrichissement personnel, la connaissance des arts et l'approfondissement de la culture générale. C'est aussi une façon d'acquérir une plus grande confiance en soi, de décrocher du quotidien et de se faire du bien. Je suis heureuse d'annoncer ces sommes supplémentaires qui confirment la volonté de notre gouvernement de soutenir la relance du milieu culturel à tous les niveaux. Les organismes nationaux de loisir culturel sont des alliés précieux pour développer l'accès à la culture pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel vise à améliorer l'accessibilité et la participation au loisir culturel en atténuant les obstacles qui risquent d'éloigner le citoyen de la vie culturelle.

Les neuf ONLC soutenus par le Ministère font partie du regroupement plus large des organismes nationaux de loisir, tous membres du Conseil québécois du loisir, et sont reconnus officiellement comme organisme national de loisir par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Lien connexe

Programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 560-0244; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388