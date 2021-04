La ministre Nathalie Roy annonce une aide de 6,5 M$ pour le milieu de la danse

QUÉBEC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer l'octroi d'une aide financière supplémentaire de 6,5 M$ pour soutenir le secteur de la danse. Elle en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une conférence de presse virtuelle, avec la présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Mme Anne-Marie Jean, et de la coprésidente du Regroupement québécois de la danse, Mme Jamie Wright.

L'aide provient des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel et annoncés lors du dévoilement du budget 2021-2022, le 25 mars dernier. Allouée au Conseil des arts et des lettres, société d'État relevant de la ministre, elle permettra la mise en œuvre d'initiatives et de projets qui contribueront à la reprise des activités du secteur de la danse. Les 6,5 M$ annoncés aujourd'hui par la ministre serviront notamment à l'entraînement des artistes, à encourager l'accueil en résidence de création, à permettre l'adaptation d'œuvres chorégraphiques à la situation pandémique et à bonifier l'aide à la circulation des œuvres.

Le milieu des arts vivants ayant été durement touché par la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires mises en place, le gouvernement du Québec veut, grâce à l'aide et aux programmes qu'il déploie, s'assurer d'une relance économique saine et vigoureuse pour l'ensemble des domaines, incluant la danse.

Citations

« En raison des impératifs de distanciation, du manque d'entraînement des artistes et de l'absence de revenus aux guichets, la danse est l'un des secteurs qui ont été très éprouvés par la pandémie. C'est pourquoi notre gouvernement juge essentiel de soutenir les projets d'interprètes et d'organismes de ce secteur. Je suis convaincue que ces initiatives contribueront à la relance du milieu de la danse et qu'elles feront briller le talent de chorégraphes, danseuses et danseurs dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Dans la foulée des rencontres de travail avec le milieu de la danse, le Conseil se réjouit de cette annonce qui lui donne les moyens de soutenir des initiatives et mesures structurantes afin de répondre aux besoins exprimés par ce secteur. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Je remercie la ministre et le gouvernement du Québec pour cet investissement qui vient pallier les conséquences de l'inactivité imposée aux interprètes par la pandémie. Cette inactivité a suscité de la détresse, de l'anxiété, ainsi qu'un état de grande précarité. Le soutien qui nous est annoncé aujourd'hui assurera aux interprètes et aux chorégraphes une remise en forme physique et artistique sécuritaire. Il démontre également une reconnaissance de leur métier et de leur apport inestimable à l'art chorégraphique. »

Jamie Wright, coprésidente du Regroupement québécois de la danse

