La ministre Nathalie Roy annonce une aide additionnelle de 1,8 M$ pour les producteurs d'expériences numériques

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une aide financière additionnelle de 1,8 M$ est accordée aux producteurs d'expériences numériques par l'entremise des programmes de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État sous sa responsabilité.

Plus précisément, la SODEC distribuera cette somme de la façon suivante :

Pour les secteurs du livre, de la musique et des métiers d'arts, 675 000 $ seront attribués au programme d'aide aux initiatives innovantes, en soutien à des projets stratégiques d'innovation technologique et numérique.

000 $ seront attribués au programme d'aide aux initiatives innovantes, en soutien à des projets stratégiques d'innovation technologique et numérique. Pour le secteur audiovisuel, 1 125 000 $ seront destinés aux participants québécois de la prochaine édition de l'Atelier Grand Nord XR (AGN XR) qui se déroulera en février 2022. Cette somme leur permettra de mener les projets développés dans le cadre de AGN XR à l'étape de production. Ce montant servira aussi à la création de l'appel de projets Propulsion AGN XR, qui s'adressera aux anciens participants québécois de l'AGN XR et qui leur permettra d'accéder à un soutien financier supplémentaire pour passer de l'étape de développement de leur projet à celle de leur production.

Organisé par la SODEC, l'Atelier Grand Nord XR consiste en une semaine de rencontres autour de projets en développement spécifiquement conçus pour les réalités virtuelle, augmentée et mixte. Il s'agit d'une occasion de mentorat privilégiée qui permet également aux participants de créer des liens dans l'objectif de favoriser le travail avec des pairs sur des productions ou des coproductions futures.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi il est essentiel de créer des conditions favorables à son essor pour qu'elle soit toujours plus forte et plus dynamique au Québec. En investissant 1,8 M$ supplémentaires pour soutenir les producteurs d'expériences numériques, nous reconnaissons le rôle majeur de nos créateurs dans cette vitalité culturelle et l'importance de soutenir les projets qui s'inscrivent dans de nouvelles tendances technologiques. C'est ainsi que nous contribuons au rayonnement de nos talents et à la croissance de nos entreprises culturelles. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Nous sommes heureux de constater que, grâce à ces appels de projets dans le cadre de l'Atelier Grand Nord XR et du programme d'aide aux initiatives innovantes de la SODEC, nous permettrons à plusieurs entreprises québécoises spécialisées dans le nouvel environnement numérique de concrétiser leurs projets novateurs. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la SODEC

Quelques exemples de productions culturelles ayant bénéficié du soutien et du mentorat de l'Atelier Grand Nord XR :

Chute libre (film immersif en dôme de 360 degrés produit par Microclimat Films, réalisé par Dana Gingras ), qui propose une expérience immersive provoquant un vertige, un sentiment d'abandon et de transcendance, déclenchés par le mouvement de corps en chute;

Les pieds en haut (docu-fiction en application de réalité virtuelle produite par UNLTD, réalisée par Martine Asselin et Annick Daigneault ), qui permet au spectateur de se glisser dans la peau d'une personne autiste afin de mieux comprendre sa réalité. Le projet vise à sensibiliser et à favoriser l'inclusion des personnes autistes dans la société;

Manic VR (film de réalité virtuelle produit par EyeSteelFilm et Dpt., réalisé par Kalina Bertin ), qui explore l'univers complexe de personnes vivant avec un trouble bipolaire;

Ma Réserve (fiction tournée en réalité virtuelle, produite par Normal Studio et Transthéâtre, réalisée par Brigitte Poupart ), qui est une expérience immersive plongeant dans les pensées d'un homme désorienté qui tente de comprendre la suite des événements l'ayant mené là où il est.

Le producteur Serge Bordeleau (Films Nadagam) témoigne de son expérience à l'Atelier Grand Nord XR pour le film Nous sommes Anicinabe.

