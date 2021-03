La ministre Nathalie Roy annonce un octroi de près de 7 M$ à 151 médias communautaires

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, accorde 6 990 755 $ à 151 médias communautaires de toutes les régions du Québec pour l'exercice financier 2020-2021 dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires.

Bonifié grâce au Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, le programme vise à appuyer les médias imprimés, radios, télévisions et médias en ligne communautaires dans la poursuite de leur mission et la réalisation de leur plan d'action.

Par cet octroi, le gouvernement du Québec veut faire en sorte que les Québécois aient accès à une information diversifiée et de qualité, qui reflète la réalité de chacune des régions. Il veut par ailleurs soutenir les médias communautaires dans leurs efforts pour stimuler la participation citoyenne et le développement local et régional.

Citation :

« Je suis très heureuse que notre Plan de relance économique du milieu culturel permette d'accroître l'aide à ces 151 médias communautaires québécois, qui jouent un rôle unique et essentiel dans les régions du Québec. Ces médias de proximité permettent aux Québécois d'avoir accès à une diversité de points de vue et à une information de qualité, en phase avec les réalités locales et régionales. Dans le contexte où le secteur des médias vit de grandes transformations, il est important pour votre gouvernement de soutenir les médias communautaires pour qu'ils continuent à produire une information qui reflète l'identité des citoyens. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant :

Pour l'année 2020-2021, le programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires dispose d'une enveloppe supplémentaire de 1 468 000 $ provenant du Plan de relance économique du milieu culturel, ce qui représente une augmentation de 26,5 % par rapport à l'année précédente.

