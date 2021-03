La ministre Nathalie Roy annonce un octroi de plus de 600 000 $ à 32 organismes autochtones pour la réalisation de projets culturels

QUÉBEC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, accorde 600 342 $ à 32 organismes autochtones dans le cadre du programme Aide aux projets pour les Autochtones, ce qui se traduit en une hausse de près de 29 % des sommes octroyées dans cet appel de projet en 2019-2020.

Ce sont 32 projets soutenus par ce programme : 22 dans le cadre du volet langues autochtones (407 192 $), 7 dans le cadre du volet projets culturels pour les jeunes d'âge scolaire (138 750 $) et 3 dans le cadre du volet médias autochtones (54 400 $).

Cet appel de projets est financé par le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits, dont l'axe culture et langues autochtones est sous la responsabilité du ministère de la Culture et des Communications. Il appuie les organismes autochtones, principalement des conseils de bande, dans la réalisation de projets culturels qui contribuent à la préservation, à l'épanouissement et à la vitalité de leurs cultures et de leurs langues.

Citations :

« Je suis très heureuse que l'appel de projets culturels autochtones ait autant de succès et que l'aide financière du gouvernement soit encore plus importante cette année. J'en suis d'autant plus heureuse que les initiatives proposées contribueront au dynamisme culturel des communautés, notamment au profit des jeunes. Les langues et les cultures autochtones sont une grande richesse pour le Québec, et nous serons toujours présents, aux côtés des Premières Nations et des Inuits, pour les faire rayonner. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La culture est un maître outil pour le développement harmonieux des collectivités. C'est là une conviction que je partage avec les leaders autochtones. Je tiens à souligner la qualité des projets proposés par nos interlocuteurs des différentes nations du Québec. En effet, ce sont là des initiatives en phase avec les réalités des communautés, dont le dynamisme est alimenté par une vigoureuse croissance démographique et une ferme volonté de pérenniser leurs langues et leurs cultures. Je suis fier de l'esprit de vision de ces partenaires soucieux du bien-être de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Lien connexe :

Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022

