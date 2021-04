La ministre Nathalie Roy annonce un octroi de 250 000 $ à L'Aparté pour lutter contre le harcèlement et les violences dans le milieu culturel

QUÉBEC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi d'une subvention ponctuelle de 250 000 $ à l'organisme L'Aparté qui agit comme guichet unique auprès des artistes et des travailleurs du milieu culturel, victimes de violence et de harcèlement. Cette aide, qui représente plus du double de l'aide annuelle accordée au cours des 3 dernières années, vient répondre à une demande plus forte auprès de l'organisme.

L'Aparté offre un service d'écoute, d'accompagnement, d'aide et de référence aux victimes et aux témoins de harcèlement ou de violence. Par ailleurs, il favorise des milieux de travail sains et sécuritaires en développant divers outils de gestion des plaintes et de communication pour prévenir le harcèlement et les violences.

L'aide financière de 250 000 $ permettra à l'organisme d'embaucher des ressources humaines additionnelles pour mieux répondre aux besoins et aux réalités du milieu culturel. Les différents services offerts sont gratuits, confidentiels et indépendants. Ils répondent à des besoins exprimés par le milieu, notamment dans la foulée de la dernière vague de dénonciations d'inconduites sexuelles.

Grâce à ce soutien, le gouvernement du Québec veut inciter les victimes et les témoins de harcèlement ou de violence à dénoncer ces agissements et faire en sorte que le milieu culturel soit un environnement de travail sain et sécuritaire.

Citations :

« Cette aide accordée à L'Aparté répond à une demande croissante auprès de l'organisme qui nous démontre qu'il y a malheureusement encore trop de cas d'agressions ou de harcèlement sexuels dans le milieu culturel. Le gouvernement du Québec est particulièrement sensible à cette situation et met tout en œuvre pour assurer la protection, la sécurité et la tranquillité d'esprit des artistes et des artisans culturels. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Il est primordial d'offrir un milieu de travail sain et sécuritaire pour toutes et tous, en tout temps, y compris dans le milieu culturel. Notre société ne sera pas égalitaire tant que les femmes seront encore les principales victimes de harcèlement et de violences sexuelles en milieu de travail. C'est pourquoi l'existence d'organismes comme L'Aparté est tellement essentielle. Ils contribuent à mettre en place les meilleures conditions possibles pour prévenir et contrer ce phénomène. »

Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

« Les représentants du comité restreint formé de l'UDA, de l'AQTIS 514 AIEST, de l'ADISQ et de l'AQPM se réjouissent de l'annonce faite aujourd'hui par la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy. En effet, cette nouvelle aide financière allouée à L'Aparté lui permettra de poursuivre sa mission pour la prochaine année, soit d'offrir une assistance à tous les artistes, artisans et travailleurs du milieu culturel qui font l'objet ou ont été témoins de harcèlement ou de violence au travail. L'Aparté, qui a développé une solide expertise au cours des trois dernières années, est devenu un service essentiel pour le milieu culturel, et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Le comité restreint de L'Aparté formé de Solange Drouin (ADISQ), Christian Lemay (AQTIS 514 AIEST), Hélène Messier (AQPM) et Sophie Prégent (UDA)

Faits saillants :

Créé à la suite du Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels tenu en 2017, le guichet unique de L'Aparté s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles.





À la création de L'Aparté en 2018, le ministère de la Culture et des Communications lui accordait un premier soutien financier de 360 000 $, échelonné sur 3 ans, pour mettre en marche les services requis.

