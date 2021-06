La ministre Nathalie Roy annonce près de 1,6 M$ pour la rénovationdu Vieux Théâtre de St-Fabien dans la région du Bas-Saint-Laurent

SAINT-FABIEN, QC, le 28 juin 2021 /CNW/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer que la somme de 1 596 600 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Fabien pour effectuer des travaux de rénovation au Vieux Théâtre de St-Fabien dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Attendu depuis 2014, cet appui significatif permettra notamment de restaurer, de rénover et d'agrandir la salle de spectacle de quelque 230 sièges. Construite en 1930, l'ancienne salle paroissiale, qui a conservé ses principales caractéristiques architecturales, a été transformée en salle de spectacle en 1995. Une vingtaine de spectacles y sont présentés annuellement.

Par son soutien aux projets d'amélioration des salles de spectacle, le gouvernement du Québec fait en sorte que les artistes puissent évoluer dans des conditions optimales, ce qui contribue au maintien d'une offre culturelle de qualité pour tous les citoyens et toutes les citoyennes.

Citations

« Je suis heureuse de cet investissement qui permettra de redonner tout son lustre à un joyau patrimonial de la région du Bas-Saint-Laurent. Je félicite Le Vieux Théâtre et la Municipalité de Saint-Fabien pour leur engagement dans la réalisation de cet ambitieux projet. Je suis persuadée que la métamorphose du Vieux Théâtre lui permettra d'attirer un plus vaste public et qu'elle favorisera le rayonnement de cette culture dont nous sommes fiers dans l'Est-du-Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de ce soutien financier annoncé par ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications. Le Vieux Théâtre représente le cœur culturel du village de Saint-Fabien et est un témoin précieux de l'histoire du Bas-Saint-Laurent. Je souhaite que ces rénovations majeures profitent grandement à ce chaleureux lieu culturel, dont les promoteurs pourront enfin exploiter le plein potentiel, au bénéfice des résidents et des visiteurs. Il ne fait pas de doute que ce projet contribuera à la relance culturelle, économique et touristique de cette belle région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« C'est un grand moment pour la culture et sa diffusion en région, mais aussi un geste important pour la sauvegarde du monument patrimonial unique qu'est Le Vieux Théâtre. »

Jacques Carrier, maire de Saint-Fabien

« Je suis très heureux de cette annonce. L'équipe a travaillé assidûment sur ce projet depuis plus de 10 longues années. Bravo! Lorsqu'il sera rénové, ce bien patrimonial presque centenaire pourra diffuser l'Art et servir la Culture en milieu rural pour plusieurs autres décennies, dynamisant par le fait même toute la région. »

Mario Cimon, président de la corporation du Vieux Théâtre de St-Fabien

Faits saillants

L'aide est accordée par l'entremise du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.

En 2020-2021, le Conseil des arts et des lettres du Québec a accordé une subvention de 8 750 $ à l'organisme Le Vieux Théâtre de St-Fabien pour couvrir la période du 1 er avril 2021 au 30 juin 2021, dans le cadre du programme Soutien à la programmation spécifique. En 2021-2022, le Conseil lui a attribué une subvention de 17 500 $ pour couvrir la période du 1 er juillet au 31 décembre 2021, dans le cadre du même programme.

pour couvrir la période du 1 avril 2021 au 30 juin 2021, dans le cadre du programme Soutien à la programmation spécifique. En 2021-2022, le Conseil lui a attribué une subvention de 17 500 $ pour couvrir la période du 1 juillet au 31 décembre 2021, dans le cadre du même programme. Le bâtiment extérieur du Vieux théâtre de Saint-Fabien a été cité en 2008 par la Municipalité de Saint-Fabien comme immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388