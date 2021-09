La ministre Nathalie Roy annonce plus de 2,2 M$ pour soutenir la transformation numérique de plus de 40 médias écrits

QUÉBEC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une aide financière totale de 2 265 832 $ est accordée à 10 entreprises de la presse écrite afin qu'elles puissent réaliser leurs projets d'adaptation numérique au cours de l'année financière 2021-2022. Les 10 entreprises soutenues possèdent ou représentent ensemble plus de 40 médias écrits, répartis dans toutes les régions du Québec, dont 3 médias à portée nationale.

Accordée dans le cadre de la première période de dépôt du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite, l'aide financière s'inscrit dans le plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec annoncé en octobre 2019 par la ministre et le ministre des Finances, M. Eric Girard. Ce programme vise à stimuler l'adaptation des modèles d'affaires des entreprises de la presse d'information écrite en soutenant l'amorce ou la poursuite de leur transformation numérique.

Le gouvernement du Québec reconnaît le rôle essentiel des médias québécois dans la circulation d'une information de qualité. En soutenant la transformation numérique des médias écrits, il veut faire en sorte que cette information soit toujours plus accessible pour les citoyens et qu'elle contribue à la santé de notre démocratie.

« C'est une priorité de notre gouvernement de s'assurer que les citoyens ont accès à une information de qualité et c'est pourquoi nous accordons plus de 2,2 M$ à 10 entreprises de la presse écrite afin de les soutenir dans leurs démarches pour adapter et faire évoluer leur modèle d'affaires en fonction du contexte numérique. Grâce à l'ambitieux plan d'aide que j'ai annoncé avec le ministre Eric Girard en octobre 2019, ces entreprises peuvent poursuivre leur développement et leur mission d'informer la population à la grandeur du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Depuis le lancement du programme et sa bonification en 2019, 78 projets ont été soutenus, permettant d'appuyer financièrement 36 entreprises qui représentent ensemble plus de 150 médias répartis dans toutes les régions du Québec. Le total de l'aide annoncée s'élève à près de 13 M$.

Le Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite permet aux entreprises et à certains organismes de regroupement d'entreprises de presse et de médias communautaires de recevoir une aide financière pouvant aller jusqu'à 400 k$ pour la réalisation de projets en phase avec le contexte numérique.

Les entreprises de presse d'information écrite ayant un chiffre d'affaires de moins de 5 M$ peuvent aussi bénéficier d'une aide maximale de 30 k$ pour réaliser des études et établir un diagnostic en lien avec le contexte numérique.

La deuxième période de dépôt de projet pour les entreprises admissibles se déroulera du 20 septembre au 12 novembre 2021.

