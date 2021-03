La ministre Nathalie Roy annonce l'octroi d'une subvention de 975 000 $ à MétaMusique afin de soutenir l'adaptation pour le numérique des contenus musicaux québécois

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière totale de 975 000 $ sur 3 ans à MétaMusique pour l'appuyer dans son démarrage, sa structuration et le lancement de ses activités. Fondé en juillet 2020, l'organisme à but non lucratif réunit les représentants de l'industrie québécoise de la musique. Il a pour mission de faciliter l'adaptation de l'industrie pour le numérique et d'accroître l'espace qu'occupent les contenus musicaux québécois sur le Web.

Le gouvernement du Québec accordera à MétaMusique 350 000 $ en 2020-2021, 325 000 $ en 2021-2022 et 300 000 $ en 2022-2023. Ce soutien lui permettra de lancer son outil d'indexation, d'en assurer la gestion et de développer son offre de service numérique pour l'ensemble des acteurs de l'industrie québécoise de la musique. Ces innovations technologiques permettront entre autres d'activer la découvrabilité de la musique québécoise, de faciliter la promotion des contenus québécois et d'en assurer une meilleure traçabilité sur les plateformes numériques.

Considérant que de telles innovations sont essentielles à la vitalité culturelle, le gouvernement du Québec voit dans ce soutien à MétaMusique une façon de jouer un rôle proactif dans le positionnement de l'industrie québécoise de la musique et de favoriser la découvrabilité de ses contenus.

« Le positionnement de notre industrie musicale québécoise au sein de l'offre culturelle mondialisée passe par des innovations technologiques qui sauront mettre nos artistes et leur talent en valeur. En soutenant les projets de MétaMusique, notre gouvernement contribue de manière proactive au virage numérique de l'industrie musicale. Les métadonnées sont les fondations de la découvrabilité. Ce sont des clés qui nous ouvrent les portes des portails et plateformes en ligne et qui nous permettent de mieux affirmer notre souveraineté culturelle et notre fierté à l'ère numérique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

MétaMusique a été formée par les associations suivantes et leurs représentants siègent à son conseil d'administration : l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), l'Union des artistes (UDA), la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec (GMMQ), l'Association des professionnels de l'édition musicale (APEM), le Conseil québécois de la musique (CQM), la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ) et la Société de gestion collective de l'Union des artistes (ARTISTI).

MétaMusique rend disponible sur son site Web un guide des meilleures pratiques visant à accompagner les ayants droit dans l'indexation de leurs contenus à l'aide de métadonnées.

