La ministre Nathalie Roy annonce 5 M$ pour la présentation de spectacles en distanciation physique

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer aujourd'hui le retour de l'aide accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), société d'État dont elle est responsable, avec la mesure Présentation de spectacles en distanciation physique. Dotée d'une enveloppe de 5 M$, cette mesure permettra aux organismes et aux artistes, d'explorer des modes de présentation d'œuvres devant public dans le contexte de la pandémie.

Déjà offerte aux organismes artistiques à l'été 2020, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé par le gouvernement du Québec, la mesure sera dorénavant accessible aux artistes professionnels de tous les domaines soutenus par le CALQ qui souhaitent participer à la rencontre du public avec les arts vivants, dès lors que leur projet consiste à présenter un spectacle. La notion de spectacle englobe autant les lectures publiques, les concerts, les performances que les parcours déambulatoires ou toute autre forme d'art vivant. Les projets devront se dérouler entre le 12 mai et le 31 octobre 2021.

Rappelons qu'en 2020-2021, cette mesure a permis à 113 organismes d'explorer des modes de diffusion d'œuvres respectant les consignes de distanciation devant le public et d'animer leur communauté. À l'origine de 127 projets culturels, l'aide avait notamment permis à l'Orchestre symphonique de Longueuil d'offrir à travers le Québec une série de concerts extérieurs, directement sous les balcons des résidences de personnes âgées, des lieux de vie particulièrement touchés par la pandémie.

Grâce à cette mesure également, le Cirque Éloize a pu convier le public à Maitre-Nageur une programmation originale destinée à toute la famille mettant en scène la riche mixité des milieux naturels et culturels présentée en partenariat avec le parc Jean-Drapeau, alors que Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien a réalisé le projet Slam ton potager, une randonnée slamée et dansée à l'aube au parc national du Bic à la fin août 2020.

Soucieux d'assurer une relance économique saine et vigoureuse pour les artistes, le gouvernement du Québec réaffirme, par le biais du CALQ, son engagement à déployer des mesures pouvant aider le milieu culturel dans le contexte actuel.

Citations :

« En ces temps incertains, il est difficile pour le public de renouer pleinement avec les artistes de la scène et les œuvres qui nous font tant de bien. Il est donc d'autant plus essentiel pour notre gouvernement de consacrer à cette mesure du CALQ une partie des sommes du budget destinées à la relance économique, pour rétablir autant que faire se peut la magie des spectacles devant auditoires. Je suis très heureuse de cette initiative, car elle permet aux diffuseurs, aux créateurs et aux travailleurs de la culture de déployer toute l'ingéniosité dont ils sont capables pour contourner les embûches semées par la pandémie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Forte de son succès l'été dernier, cette mesure génère de nombreuses possibilités de travail pour les artistes ainsi que pour les travailleuses et travailleurs du milieu de la culture. Elle leur permet de s'épanouir pleinement dans leur métier et nous permet, comme public, d'avoir un accès direct à une immense variété d'œuvres qui nourrissent notre sentiment de fierté à l'égard de la culture d'ici. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Lien connexe :

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310 ; Honorine Youmbissi, Directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350 ou 514 864-2928 ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388