La ministre Nathalie Roy accorde près de 5 M$ pour la protection des goélettes du Musée maritime de Charlevoix

QUÉBEC, le 20 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, pose un geste majeur pour la protection du patrimoine maritime québécois, de notre histoire et de notre identité. Elle accorde une aide financière de près de 5 M$ au Musée maritime de Charlevoix afin d'assurer la conservation pérenne de 3 goélettes qui font sa renommée.

Cette aide assurera la préservation des goélettes St-André et Marie-Clarisse, toutes deux classées en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, ainsi que de la Jean-Yvan, un autre bateau de grande valeur patrimoniale. Le Musée pourra procéder aux travaux urgents et à la mise sous abri des trois bateaux de bois grâce à l'aide financière gouvernementale. Le projet se déroulera en deux phases. D'abord, des travaux de consolidation et de stabilisation seront réalisés sur la Jean-Yvan. Ensuite, il y aura la conception et la construction d'abris pour protéger les trois goélettes des intempéries et être en mesure de les restaurer dans une phase ultérieure.

Rappelons que les goélettes constituent des éléments incontournables de la collection du Musée maritime de Charlevoix et mettent notamment en valeur l'histoire de la région et du fleuve Saint-Laurent.

« La région de Charlevoix occupe une place centrale dans l'histoire de notre fleuve et du Québec. La protection des goélettes permettra au Musée de préserver les pièces phares de sa collection. La culture est une priorité pour notre gouvernement, c'est pourquoi nous travaillons à conserver ce patrimoine maritime important et que nous mettons les moyens nécessaires pour faire connaître l'histoire de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Notre gouvernement croit au potentiel touristique, artistique et patrimonial de Charlevoix et le Musée maritime met en valeur une partie importante de notre histoire. Situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent, le Musée offre des paysages exceptionnels qui sont une fierté pour les Québécois d'ici et d'ailleurs. Je remercie ma collègue, ministre de la Culture et des Communications, de soutenir le Musée maritime de Charlevoix et ainsi de protéger notre patrimoine. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Depuis 40 ans, le Musée maritime de Charlevoix est le lieu de mémoire des goélettes de bois et des hommes audacieux et des femmes vaillantes qui les ont bâties et naviguées. À l'heure de la mondialisation, de la vive compétition, de la polarisation des citoyens, auxquelles il faut ajouter la menace réelle des changements climatiques, il faut se donner une ambition collective de se dépasser, de faire de notre musée un témoin vivant de ce qu'a été le passé, mais aussi de ce que sera notre futur. Aujourd'hui, grâce à l'appui majeur de notre gouvernement, c'est tout le Québec qui reconnaît la valeur incontestable de ce patrimoine riche et inspirant et qui permet de rêver l'impossible : le retour du cabotage le long du Saint-Laurent comme une voie d'avenir, celle d'un transport efficace avec peu d'empreinte écologique! »

Claude Lafleur, président du conseil d'administration du Musée maritime de Charlevoix

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une subvention de 4 847 000 $ au Musée maritime de Charlevoix dans le cadre de son programme Aide aux immobilisations.

