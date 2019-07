La ministre Nadine Girault en mission en Suisse au Global Summit of Women

QUÉBEC, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, effectuera une mission à Bâle, en Suisse, à l'occasion du Global Summit of Women, du 3 au 6 juillet. Mme Girault sera notamment accompagnée de Danièle Henkel, femme d'affaires québécoise influente et modèle pour les femmes entrepreneures.

Le gouvernement du Québec soutient les initiatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes qui font la promotion sur la scène internationale l'autonomisation économique des femmes et leur participation accrue dans les lieux de pouvoir. Après s'être engagée à atteindre la parité dans le réseau des représentations du Québec en mars dernier, la ministre fera valoir, au cours de cette mission, que le gouvernement du Québec croit au potentiel transformateur de la diplomatie féministe et au pouvoir d'action des femmes.

Une formidable occasion pour les échanges entre femmes

Le Sommet, qui réunit des femmes de haut calibre des milieux des affaires et politique, permettra non seulement à la ministre de présenter les initiatives québécoises en matière d'égalité femmes-hommes, mais favorisera aussi un dialogue entre les nations et l'échange de bonnes pratiques. Mme Girault profitera également de cet événement pour signifier qu'après plus de 50 ans d'affirmation à l'étranger, le Québec veut en faire davantage sur la scène internationale, et ce, particulièrement dans les domaines économiques. Il est d'ailleurs prévu que la ministre rencontre Renata Jungo Brungger, membre du conseil d'administration de l'entreprise Daimler, et Simone Wyss Fedele, présidente-directrice générale du Switzerland Global Enterprise.

Présentation de l'initiative québécoise Femmessor

Lors de ce sommet, la ministre prendra la parole à une table ronde ministérielle qui portera sur les partenariats entre les secteurs privé et public pour améliorer les perspectives économiques des femmes et des filles. Elle y présentera Femmessor, une initiative québécoise innovante qui a pour mission de permettre aux femmes de participer activement à l'essor économique du Québec en soutenant leurs projets de démarrage, d'expansion ou d'acquisition d'entreprises par des services de financement, d'accompagnement, de formation et d'activités de réseautage dans toutes les régions du Québec. Rappelons que le gouvernement du Québec soutient Femmessor à la hauteur d'environ trois millions de dollars par année et qu'il s'agit du seul organisme provincial du genre au Canada.

Citation :

« Ce sont grâce à des initiatives comme Femmessor que les femmes réussiront à briser le plafond de verre. Je suis donc très fière de présenter cet organisme devant cette communauté de femmes influentes. Ce sommet est une occasion parfaite de faire valoir l'expertise québécoise, de s'inspirer des meilleures pratiques d'autres gouvernements et de rencontrer des femmes du milieu des affaires pour réaffirmer le désir du Québec de stimuler ses investissements étrangers. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Le Global Summit of Women réunit chaque année des femmes travaillant dans les secteurs public et privé ainsi qu'au sein d'organisations à but non lucratif, et a pour objectif de promouvoir le rôle que jouent les femmes dans l'économie mondiale.

Plus de 1 000 femmes influentes, venant de plus de 60 pays, sont attendues à ce grand rassemblement. La toute première édition de l'événement a eu lieu à Montréal, en 1990.

Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille présentement sur deux chantiers importants : le premier est la mise à jour de la Politique internationale du Québec et le second consiste à préparer une stratégie de développement des marchés étrangers. Le gouvernement du Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l'international et posera des gestes concrets dans ce sens.

Liens connexes :

Global Summit of Women : https://globewomen.org/globalsummit/

Femmessor : https://femmessor.com/accueil

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 32 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/MRIQuebec

https://twitter.com/MRIF_Quebec

https://www.linkedin.com/company/minist-re-des-relations-internationales-de-la-francophonie-et-du-commerce-ext-rieur

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Maéva Proteau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 454-1748; Information : Maude-Émilie Théberge, Conseillère en communication, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 649-2400, poste 57864, mrif.gouv.qc.ca, Québec.ca/international