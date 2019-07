La ministre Marie-Eve Proulx inaugure les services d'imagerie par résonnance magnétique de l'Hôpital de Montmagny

MONTMAGNY, QC, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx, a inauguré aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, le nouveau service d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) de l'Hôpital de Montmagny.

Le nouveau service a représenté un investissement global de près de 5,4 M$, notamment pour financer la construction des nouveaux locaux et l'achat de l'appareil d'IRM. Ce dernier devient le quatrième à être disponible sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS), après ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de l'Hôpital de Thetford Mines et de l'Hôpital de Saint-Georges.

Cet ajout de service permettra d'améliorer l'accès aux examens d'IRM pour les usagers du secteur de Montmagny et de l'ensemble de la région en réduisant le nombre de patients en attente et en diminuant les délais. Les patients en cancérologie pourront également bénéficier de ce service à proximité de leur domicile, évitant ainsi d'avoir à se rendre à Lévis ou au CHU de Québec.

« Je me réjouis de cette initiative qui permettra de mieux desservir le territoire du CISSS et de fournir à ses résidents des services de qualité encore plus accessibles, contribuant ainsi à leur offrir de meilleurs traitements, mieux ciblés, à proximité de leur milieu de vie. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureuse de voir ainsi s'implanter ce service qui profitera à tous les gens de la région, et tout particulièrement aux personnes qui devaient se déplacer à l'extérieur pour recevoir ce service essentiel. Cette annonce démontre que nous avons à cœur de bien répartir l'accès aux services sur tout le territoire québécois, et précisément là où les besoins sont les plus présents, notamment en regard des enjeux d'ordre géographique, comme c'est le cas pour notre communauté. Nous investissons dans les services de proximité. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud

Le financement du projet a reçu le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux, à hauteur d'environ 3,3 M$. La Fondation de l'Hôpital de Montmagny a pour sa part apporté une contribution de l'ordre de 1,75 M$, le solde étant assumé par l'établissement, à même ses enveloppes budgétaires.

Le service d'IRM, qui fait l'objet d'une implantation graduelle depuis le début de juin, sera pleinement fonctionnel dès la mi-juillet, de jour, sept jours par semaine.

