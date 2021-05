La ministre Marie-Eve Proulx et la députée Isabelle Lecours annoncent le lancement des appels d'offres pour le projet de modernisation du CLSC de Thetford Mines

QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Marie-Eve Proulx, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, annoncent aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le lancement de l'appel d'offres du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) pour le projet de modernisation du CLSC de Thetford Mines.

Cet appel d'offres a pour objectif de trouver un nouveau site pour accueillir le CLSC, dont les locaux actuels sont vétustes. L'édifice recherché devrait pouvoir fournir une superficie d'environ 3 087 mètres carrés, et se situer dans un quadrilatère déterminé au préalable avec la Ville de Thetford Mines. Le nouveau site permettra d'offrir un environnement mieux adapté aux soins et services offerts à la population, dans un cadre agréable favorisant également la qualité du travail du personnel. La durée du bail est projetée sur 15 ans.

« Par ce projet de modernisation, nous souhaitons pouvoir optimiser l'organisation des services offerts aux citoyens de la région de Thetford Mines. L'objectif est de leur fournir des services au sein d'un édifice qui favorisera à la fois l'accessibilité et la qualité de l'expérience des usagers. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le nouveau site qui accueillera le CLSC, en plus d'être plus moderne et mieux adapté à la réalité actuelle des besoins dans la région, favorisera davantage la proximité des services. Il s'agit d'un gain de qualité de vie pour la population de Thetford Mines, mais aussi un gain d'efficience pour le CISSS de Chaudière-Appalaches. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je me réjouis de cet appel d'offres, qui vient concrétiser un projet porteur pour le réseau de la santé et des services sociaux dans la région. Je remercie les équipes du CISSS pour ce projet, qui permettra d'optimiser de manière durable la prestation de services disponibles pour la communauté et d'améliorer l'environnement de travail de nos professionnels dévoués. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Le budget exploitation annuel des nouveaux locaux est évalué à environ 632 300 $.

Le contrat de location à la suite de cet appel d'offres devrait être attribué cet automne. Les travaux débuteront au printemps 2022, pour un déménagement dans les nouveaux locaux au printemps 2023.

