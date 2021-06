La ministre Marguerite Blais souligne le début des travaux des maisons des aînés et alternatives à travers le Québec

QUÉBEC, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne aujourd'hui le lancement des travaux de construction des maisons des aînés et alternatives ce printemps et cet été dans toutes les régions du Québec. Ces projets offriront des centaines de places aux aînés et aux adultes ayant des besoins spécifiques, au sein de milieux de vie à dimension humaine, conçus pour rappeler davantage ce qu'est un domicile.

Ces maisons des aînés et alternatives seront constituées d'unités de 12 chambres individuelles chacune avec toilette et douche adaptées. Elles offriront une organisation plus conviviale des espaces intérieurs et extérieurs, et seront mieux adaptées aux besoins des usagers et de leurs proches. Soulignons également l'aspect sécuritaire des lieux, entre autres sur le plan de l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion.

Dévoilée en avril dernier, la politique d'hébergement et de soins et services de longue durée est soigneusement intégrée dans ce projet. Elle met de l'avant les principes directeurs de la politique par une approche novatrice davantage adaptée aux besoins des adultes hébergés ainsi qu'à la réalité des personnes proches aidantes, tout en soutenant l'intégration des milieux de vie dans la communauté. Au cœur de la vision de ce gouvernement, l'usager demeure ainsi la priorité.

Citation :

« Il est important pour moi de souligner le début de ces travaux de maisons des aînés et alternatives, pour démontrer que ce grand chantier est bel et bien amorcé dans plusieurs localités du Québec. Notre gouvernement souhaite répondre le plus rapidement possible aux besoins des Québécoises et des Québécois avec ces milieux de vie adaptés en fonction des usagers. Des centaines de personnes pourront en bénéficier sous peu, et y vivre de manière conforme à leurs besoins, dans un contexte sécuritaire et convivial respectant les plus hauts standards de qualité actuels. Nous avons promis de ne ménager aucun effort pour nos aînés et, aujourd'hui, nous accomplissons un geste concret en ce sens. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ces maisons des aînés et alternatives s'inscrivent dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Au total, 46 projets de maisons des aînés et alternatives ont été mis sur pied en plus des cinq pour les communautés autochtones, dont trois pour la nation crie et deux pour les Inuits au Nunavik.

Dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques, le gouvernement du Québec procède à la construction de plus de 3 468 places en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives sur l'ensemble du territoire grâce à des investissements de 2,4 milliards $, dont 2 600 places seront livrées d'ici 2022.

Par ailleurs, 2 500 places en centre d'hébergement et de soins de longue durée feront quant à elles l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années selon la philosophie des maisons des aînés et alternatives.

Toutes les nouvelles places prévues ont été déterminées selon une démarche rigoureuse, pour chacune des régions du Québec, par un croisement des plus récentes données de la liste d'attente en hébergement avec les projections du nombre de places supplémentaires requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire de projet pour la grande majorité des constructions.

Lien connexe :

Pour en savoir plus : msss.gouv.qc.ca/presse

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591