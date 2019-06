La ministre Marguerite Blais souligne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

QUÉBEC, le 15 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne aujourd'hui la tenue de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Cette journée thématique permet aux gouvernements, aux organismes et aux populations à travers le monde de se mobiliser pour lutter plus efficacement contre la maltraitance envers les personnes âgées, un phénomène qui constitue un obstacle majeur à l'épanouissement de ces dernières.

Comme le gouvernement fait des aînés l'une de ses priorités, la tenue de cette journée rappelle l'importance de sensibiliser les gens à ce phénomène, afin de les rendre plus vigilants et attentifs aux signes de détresse des personnes qui en sont victimes. La ministre Blais invite notamment les citoyens de l'ensemble du Québec à porter le ruban mauve, symbole consacré à cette cause.

Citation :

« La maltraitance à l'égard des aînés est un phénomène inacceptable, qui prend plusieurs visages et qui s'installe souvent de manière insidieuse. Nous devons profiter de cette journée thématique pour renforcer le dialogue à l'égard de la maltraitance, et ainsi favoriser la sécurité et le mieux-être des aînés, de même que la bienveillance envers eux. J'invite l'ensemble des Québécoises et des Québécois à se joindre à ce mouvement, notamment en arborant, tout comme moi, le ruban mauve. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Cet événement, qui se déroule chaque année à la même date, et ce, depuis 2006, a été créé par l'Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec l'International Network for the Prévention of Elder abuse.

Au Québec, plus de 140 000 rubans sont distribués dans les milieux fréquentés par les aînés et sont remis aux partenaires œuvrant auprès d'eux. Des activités de toutes sortes liées à cette journée thématique sont également organisées dans plusieurs régions.

Les citoyennes et les citoyens sont invités à dénoncer toute situation de maltraitance en contactant la ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-2287.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la maltraitance envers les aînés : Québec.ca/maltraitanceaines

Pour prendre connaissance de la liste des coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, il est possible de consulter l'adresse suivante : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-contre-maltraitance-aines/coordonnateurs-regionaux/

Pour plus d'information sur la ligne Aide Abus Aînés : aideabusaines.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756