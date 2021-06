La ministre Marguerite Blais souligne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne aujourd'hui la tenue d'un événement annuel important, soit la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Cette journée thématique permet à l'ensemble de la société de se mobiliser pour mieux combattre la maltraitance, un phénomène inacceptable qui nuit sérieusement au mieux-être des aînés.

Instauré par l'Organisation mondiale de la santé et l'organisme International Network for the Prevention of Elder abuse en 2006, l'événement a pour but de sensibiliser la population, de même que les institutions gouvernementales, les organismes et toute la collectivité, à cette réalité et à la nécessité de lutter pour changer les choses de manière durable. Chaque année, de nombreuses activités sont organisées, tant au Québec que dans plusieurs pays à travers le monde.

À cette occasion, la ministre Blais invite les gens à la vigilance afin qu'ils soient attentifs aux signes de la maltraitance, qui prend plusieurs visages et qui est un obstacle majeur à l'épanouissement des aînés au cœur de la communauté. Elle tient à rappeler que cette lutte est une priorité pour le gouvernement québécois. En effet, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre en ce sens, notamment l'élaboration en cours du prochain Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027.

Citation :

« Pour assurer l'épanouissement des personnes aînées, de même que des personnes parmi celles qui sont en situation de grande vulnérabilité, il faut veiller à ce qu'elles soient traitées avec dignité et respect, et combattre toutes les sources de maltraitance dont elles peuvent être victimes. Cette journée thématique nous offre la possibilité de sensibiliser davantage de personnes à cette problématique, mais c'est tous les jours qu'il faut agir. Je compte donc sur la grande solidarité des Québécoises et des Québécois pour poursuivre la lutte, et ce, à domicile comme dans les milieux de vie où vivent les aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Des travaux de révision de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité adoptée en 2017 sont en cours, notamment afin d'améliorer le filet de sécurité pour prévenir la maltraitance, repérer les personnes qui pourraient en être victimes et intervenir pour les protéger.

Cette loi a instauré le signalement obligatoire des situations de maltraitance, notamment celles vécues par des personnes vivant en CHSLD et pour des personnes inaptes protégées, ainsi que cinq autres mesures de protection.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591